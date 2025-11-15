طرح های پشتیبان و مزیت دار اولویت پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز شنبه بیست و چهارم آبان ماه در جلسه هم اندیشی توزیع اعتبارات مشاغل خانگی در سطح استان که با حضور روسای ادارات و کارشناسان حوزه اشتغال برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به توزیع استانی اعتبارات مشاغل خانگی، این تسهیلات با هدف ایجاد و توسعه کسب‌وکارهایی که در محیط منزل قابل اجرا هستند، طراحی شده و لازم است با پالایش و دقت نظر به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود.

وی به برنامه‌ها و عملکرد این اداره کل با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی استان و فرمانداران اشاره کرد و گفت: توزیع عادلانه این تسهیلات باید در بخش‌های مختلف اقتصادی و رسته‌های متنوع شغلی توزیع گردد و افرادی که در سالهای گذشته در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کردند حتما در اولویت قرار بگیرند و از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه استفاده شود.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: بانکهای متولی توزیع تسهیلات مشاغل خانگی نیز لازم است همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص داشته باشند و گزارشات پرداخت را به صورت مستمر به این اداره کل ارائه کنند تا به سرعت ایت اعتبارات در استان جذب و بهره مندی لازم برای اشتغال متقاضیان فراهم گردد.

توصیفیان به اهمیت وام مشاغل خانگی به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگر این تسهیلات به عنوان یک ابزار حمایتی، در اختیار افراد واجد شرایط و در حوزه‌های مختلف با توجه به ظرفیت استان توزیع گردد، می‌تواند به توسعه کسب وکارهای کوچک و خوداشتغالی کمک شایانی کند.

وی تصریح کرد: با راه اندازی کمیته‌های نظارت بر طرح‌های بهره‌مند از تسهیلات مشاغل خانگی در بخش‌های مستقل و پشتیبان با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمانداری‌ها و بانک‌های عامل پرداخت‌کننده تسهیلات اشتغالزایی، نظارت میدانی بر طرح‌های برخوردار از تسهیلات صورت پذیرد تا این اعتبارات به درستی و با هدف ایجاد اشتغال پایدار توزیع گردد.

