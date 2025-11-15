خبرگزاری کار ایران
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

شهرک صنایع غذایی در نهاوند احداث می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد نهاوند در بخش کشاورزی و شیلات، تاکید کرد: این شهرستان نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه است.

به گزارش ایلنا از همدان، رضا بهراملو بیان کرد: ۷۵ درصد از تولید شیلات استان همدان در این شهرستان انجام می‌شود و برای بهره‌برداری کامل از این پتانسیل، احداث شهرک شیلاتی و تکمیل زنجیره تولید و صنایع تبدیلی در این بخش یک ضرورت است.

وی نهاوند را قطب کشاورزی استان خواند و افزود: سطح اراضی زراعی و باغی این شهرستان ۷۰۰ هزار هکتار است که ۷۰ درصد آن آبی است و میانگین برداشت محصول در نهاوند حدود ۱۱ تُن در هکتار است، در حالی‌که این رقم برای استان به‌طور میانگین چهارونیم تُن در هکتار است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ۲۵ درصد باغ‌های استان همدان در نهاوند واقع شده، ادامه داد: همچنین ۲۰ درصد لبنیات استان در این شهرستان تولید می‌شود و این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای نهاوند در بخش کشاورزی و تدابیر لازم برای ایجاد ارزش افزوده است.

بهراملو سه محور اصلی برنامه توسعه نهاوند را شیلات، کاهش ضایعات باغی و توسعه و فرآوری محصولات به ویژه گشنیز عنوان کرد و گفت: گشنیز نهاوند قابلیت ثبت جهانی دارد و باید فرآوری این محصول در شهرستان انجام شود.

وی از احداث شهرک صنایع غذایی، احداث گلخانه ۲۰ هکتاری در روستای سهران و راه‌اندازی کلینیک آبزیان به عنوان دیگر پروژه‌های ضروری نام برد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به کمبودهای زیرساختی در نهاوند، گفت: احداث سردخانه، کشتارگاه طیور و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در این شهرستان لازم است، همچنین تعیین‌تکلیف کارخانه قند مهرگان و پیگیری تأمین اعتبار برای آن باید سرعت گیرد.

بهراملو خاطرنشان کرد: برای توسعه کشاورزی فنی در نهاوند، احداث آزمایشگاه آب و خاک در این شهرستان ضروری است و صندوق توسعه نیز برای اعطای تسهیلات ویژه به بخش کشاورزی نهاوند همکاری خواهد کرد.

