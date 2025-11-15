خبرگزاری کار ایران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین:

رودخانه‌ها و پل‌های آوج در وضعیت مطلوب لایروبی قرار دارند

مدیرکل مدیریت‌ بحران استانداری قزوین پس از بازدید میدانی از رودخانه‌ها و پل‌های شهرستان آوج، با تأکید بر اهمیت لایروبی مستمر و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها، وضعیت عمومی مسیل‌ها و پل‌های این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا از قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی در جریان بازدید از وضعیت رودخانه‌ها، آب‌روها و پل‌های شهرستان آوج که با همراهی کارشناسان مدیریت بحران انجام شد، گفت: رودخانه‌ها و پل‌های شهرستان آوج از نظر لایروبی و ایمن‌سازی در وضعیت مناسبی قرار دارند که این امر حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری‌های دقیق مدیریت شهرستان است.

وی در ادامه با اشاره به علل اصلی خسارات ناشی از سیلاب‌ها افزود: یکی از بزرگ‌ترین معضلات در مدیریت بحران‌های ناشی از آبگرفتگی، تجاوز به حریم بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرمجاز در حاشیه آن‌ها به‌ویژه در محدوده‌های شهری است. احداث پل‌های غیراصولی، تنگ‌شدگی بستر رودخانه‌ها، ساخت‌وساز بی‌ضابطه و عدم لایروبی مستمر از مهم‌ترین دلایل خسارات هنگفت در زمان بروز سیلاب و طغیان آبراهه‌ها محسوب می‌شود.

مهدیخانی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در زمینه کاهش خسارات سیلاب در استان انجام شده است، گفت: با استفاده از آموزش‌های همگانی، پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، اطلاع‌رسانی به‌موقع رسانه‌ها و بهره‌گیری از امکانات دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در لایروبی و ایمن‌سازی مسیرها، گام‌های مهمی در مسیر پیشگیری و کاهش تلفات ناشی از سیل برداشته شده است.  

مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان تأکید کرد: بازدیدهای دوره‌ای از مسیل‌ها و پل‌ها، نظارت بر بهره‌برداری صحیح از مسیرهای آبی، بررسی گرفتگی دهانه پل‌ها پس از هر سیلاب و انجام مطالعات جامع حوزه‌های آبریز شهری باید به عنوان اولویت اصلی مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

