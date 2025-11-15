به گزارش ایلنا، محمد جواد عسگری روز شنبه بیست و چهارم آبان ماه در بازدید از باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد لرستان اظهار کرد: منطقه خرم‌آباد و استان لرستان دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خوبی در حوزه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست است.

وی افزود: متأسفانه به دلیل بهره‌برداری‌های بی‌رویه با چالش‌های جدی در حوزه آب، خاک، محیط زیست و منابع طبیعی مواجه شده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تقویت بانک ژنی در استان گفت: لرستان ظرفیت‌های خوبی در بحث بانک ژنی دارد که هم باید تقویت شود و هم توسعه یابد و در حوزه تحقیقاتی و پژوهشی با برنامه جلو برویم.

عسگری با بیان اینکه امروز امنیت غذایی در گرو حرکت بر اساس نقشه راه در حوزه آب و کشاورزی است، تصریح کرد: با خشکسالی‌های پی در پی و چالش‌هایی که در حوزه اکوسیستم ایجاد شده، باید چاره‌اندیشی کرد و ظرفیت‌ها را از حالت بالقوه به بالفعل درآورد.

وی با اشاره به اهمیت جنگل‌های زاگرس خاطرنشان کرد: جنگل‌های زاگرس با اشکوب‌بندی‌های مختلف به واسطه وجود بانک ژنی، ظرفیتی منحصر به فرد در دنیاست که متأسفانه با سهل‌انگاری مواجه شده است.

وی از مأموریت دادن به مراکز آموزش عالی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، مراکز آموزش عالی و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی مأمور شده‌اند تا کارهای تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی را برای بهره‌برداران انجام دهند.

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع الگوی کشت اشاره کرد و افزود: پس از سال‌ها بحث درباره الگوی کشت، مجلس هفتم دولت را مکلف به اجرای آن کرد و در بودجه ۱۴۰۳ نیز اعتبارات مناسبی برای این منظور پیش‌بینی شد.

وی گفت: مأموریت اصلی ما پس از قانون‌گذاری، نظارت است و نظارت میدانی داریم تا در موارد لازم کمک کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم تقویت باغ گیاه‌شناسی زاگرس اظهار کرد: باغ گیاه‌شناسی در این منطقه باید تقویت شود و از ظرفیت نخبگان و صاحب‌نظران حوزه گیاه‌شناسی استفاده کنیم.

عسگری با بیان اینکه باید برای آیندگان حرف داشته باشیم، گفت: باید تلاش کنیم مسیر توسعه این بخش برای آیندگان هموار شود و حفظ بانک ژنی از اولویت‌های ماست.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه آب گفت: متأسفانه در کنترل آب‌های روان با چالش مواجهیم؛ مثلاً سد ساخته می‌شود اما کانال‌های مربوطه تکمیل نمی‌شود که بخشی مربوط به وزارت نیرو و بخشی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و این موارد باید ساماندهی شود.

