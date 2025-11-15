مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای روستا تا ۳۰ آبان اعلام شد
دبیر ستاد انتخابات استان البرز اعلام کرد: مهلت قانونی استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، مریم اسماعیلیفرد با اعلام این خبر، گفت: طبق اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور و بر اساس برنامه زمانبندی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور، داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا باید از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نسبت به ارائه استعفای خود اقدام کنند.
وی افزود: ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شوراهای اسلامی کشور در هنگام ثبتنام الزامی است.
اسماعیلیفرد خاطرنشان کرد: داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا میتوانند از ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی adliran.ir و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.
دبیر ستاد انتخابات تأکید کرد: رعایت مهلتهای قانونی برای ارائه مدارک و تکمیل فرآیندهای لازم، از الزامات ثبتنام صحیح و بدون مشکل در انتخابات است.