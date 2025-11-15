به گزارش خبرنگار ایلنا، هم.زمان با آغاز سی و سومین هفته کتاب ، نمایشگاه کتاب مازندران امروز شنبه در مجتمع فرهنگی دیار علویان افتتاح شد.

این نمایشگاه که به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شده، فرصتی برای علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ در استان مازندران فراهم آورده است تا از نزدیک با جدیدترین آثار چاپی آشنا شوند.

محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در مراسم افتتاحیه با اشاره به گستردگی این رویداد فرهنگی، گفت: بیش از ۵۰۰۰ عنوان کتاب در این نمایشگاه عرضه شده و بالغ بر ۲۵ هزار جلد کتاب در دسترس بازدیدکنندگان قرار دارد.

وی افزود: در این دوره از نمایشگاه بیش از ۱۰۰ ناشر استانی و ملی حضور دارند و کتاب‌هایی در موضوعات مختلف از جمله کودک و نوجوان، بومی مازندران، مذهبی، دفاع مقدس، روانشناسی، ادبیات، تاریخ، رمان، هنر، علمی، زبان، حقوقی، فلسفه و کمک آموزشی در نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

محمدی، تعداد ناشران استانی حاضر در نمایشگاه را حدود ۱۰ ناشر اعلام کرد و گفت: نمایشگاه امسال با تنوع موضوعات و حضور ناشران معتبر، فضایی مناسب برای کسانی است که به دنبال کتاب‌هایی در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی هستند.

نمایشگاه کتاب مازندران از امروز ۲۴ آبان تا ۵ آذر ماه ۱۴۰۳ در مجتمع فرهنگی دیار علویان دایر است و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب از این رویداد بازدید کنند.

