رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

تاکنون ۲۴۰ گونه گیاهی در باغ گیاه‌شناسی خرم‌آباد بومی‌سازی و تثبیت شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: از میان ۱۷۰۰ گونه گیاهی شناسایی‌شده در گستره زاگرس، تاکنون ۲۴۰ گونه در باغ گیاه‌شناسی خرم‌آباد بومی‌سازی و تثبیت شده است.

به گزارش ایلنا، نامدار صیادی روز شنبه بیست و چهارم آبان ماه در بازدید از باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد به اهمیت این مجموعه اشاره کرد و اظهار داشت: از بین این تعداد گونه گیاهی ما توانسته‌ایم ۲۴۰ گونه را در این باغ بومی‌سازی و تثبیت کنیم. ساختمان تحقیقاتی و آزمایشگاهی مجموعه نیز از سال ۱۳۹۷ فعال شده و از همان زمان تلاش‌ها برای حفظ و توسعه گونه‌های گیاهی آغاز شده است. 

وی با تأکید بر اینکه جنگل‌ها و مراتع زاگرس بستر حیات و تولید هستند، خاطرنشان کرد: اگر به‌دنبال افزایش تولید محصولات اساسی مانند گندم هستیم، باید جنگل‌ها و مراتعمان را تقویت کنیم، طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری را گسترش دهیم و سفره‌های زیرزمینی را احیا کنیم. 

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هدف اصلی از ایجاد این باغ گیاه‌شناسی را تبدیل خرم‌آباد به مرکز ذخیره‌گاه ژنتیکی زاگرس عنوان کرد و افزود: از سردشت در آذربایجان‌غربی تا دشت ارژن در فارس، گونه‌های گیاهی متعددی در معرض تهدید یا انقراض هستند. ما تلاش کرده‌ایم این گونه‌ها را در قلب زاگرس مستقر کنیم تا زمانی که در زیستگاه اصلی دچار مشکل شدند، نمونه‌ای از آن‌ها در این باغ موجود باشد. 

 صیادی با اشاره به نقش این مجموعه در خودکفایی بخش کشاورزی افزود: در گذشته برای ایجاد باغ پسته در منطقه از استان‌هایی مثل انار، زنجان و کرمان تهیه می‌کردیم، اما اکنون نیاز ما از همین باغ گیاه‌شناسی تأمین می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه تنها ۶ باغ گیاه‌شناسی در کشور وجود دارد، بیان کرد: این مجموعه، پنجمین باغ گیاه‌شناسی کشور و تنها باغ تخصصی زاگرس است که در خرم‌آباد احداث شده است. کارکردهای تفریحی و گردشگری آن نیز به دلیل نزدیکی به مجموعه تفریحی کیو، جنبه‌های جانبی این پروژه محسوب می‌شود و هدف اصلی، ایجاد یک بانک ژنی جامع برای حفظ میراث گیاهی زاگرس است.

