باز شدن فضای سیاسی و مسیر انتقاد دستاورد دولت چهاردهم است

به گزارش ایلنا، حجت‌اله رضایی در گردهمایی گروهی از فعالان ستادی دکتر مسعود پزشکیان که با حضور تعدادی از مسئولان استانداری فارس برگزار شد، افزود: تا جایی که منافع ملی و جریانی به خطر نیفتد، مسائل و مشکلات را با شما در میان می‌گذارم و اگر می‌توانستیم سفره دل‌مان را باز کنیم، در بسیاری از مسائل به ما حق می‌دادید.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس تاکید کرد: دولت را در شرایط سختی تحویل گرفته‌ایم و بار مشکلات و وعده‌های سنگین دولت قبل بر دوش ما مانده است.

رضایی تصریح کرد: باز شدن فضای سیاسی، مسیر انتقاد و تعامل حکومت با جبهه اصلاحات، از دستاوردهای دولت چهاردهم بوده است و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با همراهی فعالان سیاسی، مشکلات استان برطرف شود.

وی تأکید کرد: اصلاحات بدون هزینه هرگز محقق نخواهد شد و آماده‌ایم برای آن هزینه‌ها را به جان بخریم.

یکی از فعالان ستادی نیز با بیان اینکه انتظار داریم مسئولان اصلاح‌طلب تمام تلاش خود را برای پیشرفت امور داشته باشند، گفت: ما فعالان ستادی در قبال افرادی که آنها را دعوت به رأی دادن به دکتر پزشکیان کردیم، مسئول هستیم.

وی با تاکید بر استفاده از جوانان در استان و اهمیت کادرسازی برای آینده، خواستار بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت جوانان اصلاح‌طلب شد.

فعال سیاسی دیگری با اشاره به اینکه فضای رقابت انتخاباتی در چهاردهمین دوره ریاست جمهوری عادلانه نبوده است، اظهار داشت: افرادی که در ستاد دکتر پزشکیان فعالیت داشتند در یک رقابت نابرابر قرار گرفتند.

وی با قدردانی از معاون سیاسی استاندار بابت برخی انتصابات خوب در حوزه سیاسی، از عدم تغییر روسای برخی از ادارات انتقاد کرد و افزود:دولت نباید اجازه کنار گذاشتن ظریف و آذری جهرمی را می‌داد. باید پاسخگوی مردمی بود که به‌خاطر حضور افرادی مانند ظریف در دولت حضور دارند، اما نسبت به وعده‌های انتخاباتی دکتر پزشکیان بی‌توجه هستند.

یکی دیگر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، ضمن تقدیر از ایجاد فضای گفت‌وگوی صمیمی با کنشگران سیاسی و اصلاح‌طلبان، گفت: بسیاری از حامیان دکتر پزشکیان امروز به دولت انتقاد دارند و برخی مدیران استانی در موارد متعدد به فشار نمایندگان مجلس کوتاه می‌آیند و نمی‌توانند تصمیمات خود را اعمال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، سید کمال علوی، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، سید سبحان تقوی، مشاور استاندار فارس، جمیله کریمی، رئیس جبهه اصلاحات استان فارس و تعدادی دیگر از چهره‌های شاخص سیاسی و مسئولان فعلی و سابق حضور داشتند.

در این گردهمایی و در فضایی صمیمانه، پیشنهادها، نقدها و راهکارهای فعالان ستادی و اعضای معاونت امور شهرستان‌های ستاد دکتر پزشکیان در استان فارس مطرح و بررسی شد.

