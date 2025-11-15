خبرگزاری کار ایران
هشدار سطح نارنجی ناپایداری جوی، بارندگی و خیزش گردوخاک در خوزستان

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به خیزش گرد و خاک و تقویت سامانه بارشی در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با اعلام هشدار سطح نارنجی گفت: با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری، انتظار رخداد گرد و خاک همرفتی و وزش باد متوسط تا شدید و تندباد لحظه‌ای و تاثیر آن بر مناطق غرب، جنوب غرب، شمال غرب و مرکز استان از بعد از ظهر روز شنبه ۲۴ آبان تا اوایل وقت یکشنبه ۲۵ آبان  در استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: این شرایط موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک در این مناطق می شود.

وی همچنین با اعلام هشدار سطح نارنجی برای تقویت سامانه بارشی گفت: از ظهر امروز شنبه تا بعد از ظهر یکشنبه این سامانه سبب رگبار و رعدوبرق با احتمال ریزش تگرگ در ارتفاعات شمالی و شرقی، مناطق غربی، جنوبی و مرکزی و وزش باد‌های متوسط تا شدید گاهی تندباد لحظه‌ای و برخاستن گردوخاک همرفتی در غرب و مرکز استان خواهد شد.

 

