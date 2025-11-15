با حضور معاون وزیر کار؛
مرکز بهداشت کار شهرک صنعتی بوعلی همدان افتتاح شد
مرکز بهداشت کار شهرک صنعتی بوعلی همدان با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران استانی، افتتاح و آماده ارائه خدمات تخصصی به واحدهای تولیدی و کارگران شد.
به گزارش ایلنا از همدان، مدیرعامل مرکز بهداشت کار شهرک صنعتی بوعلی، اظهار کرد: این مرکز به صورت کاملاً مستقل و خصوصی ایجاد شده و تمامی هزینههای راهاندازی آن از منابع داخلی تأمین شده است.
بهبودی عنوان کرد: اتاق پزشک، واحد اداری، اتاق جلسات، آبدارخانه، سرویسهای مجزا، تجهیزات تخصصی و زیرساختهای اینترنت و برق در این دوره آمادهسازی شد.
وی از استقرار همزمان پایگاه اورژانس، واحد آتشنشانی و مرکز بهداشت در یک مجموعه خبر داد و گفت: برای نخستینبار در کشور، خدمات بهداشت کار، اورژانس و آتشنشانی در یک مجموعه واحد ارائه میشود تا پاسخگویی سریع و مؤثر به حوادث صنعتی امکانپذیر شود.
معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن قدردانی از راهاندازی این مجموعه اظهارکرد: استقرار مرکز بهداشت در کنار محل کار کارگران اقدامی ارزشمند است، با وجود محدودیتهای بودجهای، تلاش میکنیم از این طرحها حمایت کنیم چرا که اثرگذاری اجتماعی بسیار بالایی دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان، نیز با اشاره به تجربه جنگ اخیر و نیازهای اضطراری صنایع گفت: شرایط خاص واحدها و صنایع حساس، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل را دوچندان کرده است و ایجاد این مرکز اقدامی ضروری و راهبردی برای تضمین ایمنی شهرک صنعتی است.