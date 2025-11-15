خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور معاون وزیر کار؛

مرکز بهداشت کار شهرک صنعتی بوعلی همدان افتتاح شد

مرکز بهداشت کار شهرک صنعتی بوعلی همدان افتتاح شد
کد خبر : 1714167
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز بهداشت کار شهرک صنعتی بوعلی همدان با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران استانی، افتتاح و آماده ارائه خدمات تخصصی به واحدهای تولیدی و کارگران شد.

به گزارش ایلنا از همدان، مدیرعامل مرکز بهداشت کار شهرک صنعتی بوعلی، اظهار کرد: این مرکز به صورت کاملاً مستقل و خصوصی ایجاد شده و تمامی هزینه‌های راه‌اندازی آن از منابع داخلی تأمین شده است.

بهبودی عنوان کرد: اتاق پزشک، واحد اداری، اتاق جلسات، آبدارخانه، سرویس‌های مجزا، تجهیزات تخصصی و زیرساخت‌های اینترنت و برق در این دوره آماده‌سازی شد.

وی از استقرار هم‌زمان پایگاه اورژانس، واحد آتش‌نشانی و مرکز بهداشت در یک مجموعه خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار در کشور، خدمات بهداشت کار، اورژانس و آتش‌نشانی در یک مجموعه واحد ارائه می‌شود تا پاسخ‌گویی سریع و مؤثر به حوادث صنعتی امکان‌پذیر شود.

معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن قدردانی از راه‌اندازی این مجموعه اظهارکرد: استقرار مرکز بهداشت در کنار محل کار کارگران اقدامی ارزشمند است، با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، تلاش می‌کنیم از این طرح‌ها حمایت کنیم چرا که اثرگذاری اجتماعی بسیار بالایی دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان، نیز با اشاره به تجربه جنگ اخیر و نیازهای اضطراری صنایع گفت: شرایط خاص واحدها و صنایع حساس، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل را دوچندان کرده است و ایجاد این مرکز اقدامی ضروری و راهبردی برای تضمین ایمنی شهرک صنعتی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ