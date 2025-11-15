اجرای ۵۰۰برنامه فرهنگی و آموزشی در آذربایجان غربی به مناسبت هفته کتاب/دومین کتابخانه سیار استان افتتاح می شود

خدیجه معصومی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در تشریح برنامه‌های هفته کتاب اظهار کرد: روز ۲۴ آبان که به مناسبت سالروز بزرگداشت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، مفسر گرانقدر قرآن کریم و صاحب تفسیر المیزان، به‌عنوان «روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار» نامگذاری شده است، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آغاز ویژه‌برنامه‌های هفته کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان افزود: در این هفته طرح‌های فرهنگی متنوعی ازجمله رویداد «کتابستان مدرسه» رویداد «کتاب برای همه» در میادین پرتردد شهرها پویش اهدای کتاب با شعار «با خواندن شنیده می‌شوم» و اجرای طرح عضویت سراسری در کتابخانه‌های عمومی کشور به‌صورت هم‌زمان در استان اجرا می‌شود.

معصومی از برگزاری بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی، آموزشی و ترویجی کتاب در سطح استان به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار خبر داد و افزود:این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی آثار برگزیده و تجلیل از کتابداران و فعالان فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ادامه داد: طرح عضویت سراسری به اعضا این امکان را می‌دهد تا به‌صورت مادام‌العمر از منابع، سالن‌های مطالعه و خدمات کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور بهره‌مند شوند.

معصومی با اشاره به وضعیت کلی کتابخانه‌های عمومی استان گفت: در حال حاضر استان آذربلیجان غربی دارای ۱۰۲ باب کتابخانه عمومی است که از این تعداد ۷۷ باب زیرمجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ۲۵ باب کتابخانه مشارکتی هستند.

وی افزود: در کتابخانه‌های عمومی استان بیش از یک میلیون و ۷۴۰ هزار جلد کتاب موجود است و حدود ۶۷ هزار نفر عضو فعال از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته، بیش از ۴۰ هزار فعالیت فرهنگی و آموزشی در کتابخانه‌های عمومی استان به‌ثبت رسیده است، فعالیت‌هایی شامل معرفی و نقد کتاب، برگزاری نمایشگاه‌های مناسبتی، نشست‌های مطالعاتی و مسابقات کتاب‌خوانی که سهم چشم‌گیری در گسترش فرهنگ مطالعه و ارتقای سواد فرهنگی جامعه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی استان در حوزه منابع، شاهد حمایت گسترده مردمی بوده است گفت: حدود ۵هزار و ۸۰۸ جلد کتاب اهدایی به ارزش بیش از پنج میلیارد و۵۶۰ میلیون تومان به کتابخانه های عمومی استان اهدا شده است.

به گفته وی،همچنین در هفته ملی کتاب امسال دومین کنابخانه سیار در استان افتتاح می شود.

