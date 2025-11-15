به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی در نشست با فعالان اقتصادی استان گفت: ۲۶.۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از کشور چین برای اجرای دو طرح صنعتی در شهرستان‌های ملایر و اسدآباد در آبان ماه سال جاری با اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر مصوب شده است.

به گفته‌ پیمانی، نخستین طرح مربوط به شرکت زاگرس مواد ساینا است که با هدف احداث و راه‌اندازی کارخانه تولید خمیر الکترود کربنی در شهرک صنعتی شماره یک شهرستان ملایر با سرمایه‌گذاری ۸ میلیون دلار و اشتغال ۱۱۰ نفرانجام می‌شود. این پروژه در راستای توسعه زنجیره صنایع پایین‌دستی در بخش مواد کربنی و ارتقای توان تولید داخل در حوزه صنایع فولاد و متالورژی تعریف شده است.

وی افزود: دومین طرح سرمایه‌گذاری مربوط به شرکت آلیاژ نیرومند مشرق زمین است که با مبلغ ۱۸.۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از کشور چین در شهرستان اسدآباد با اشتغال ۳۰۰ نفر راه‌اندازی خواهد شد. موضوع این پروژه تولید فروسیلیکو منگنز است که از مواد اولیه راهبردی در صنعت فولاد محسوب می‌شود و اجرای آن می‌تواند جایگاه استان همدان را در زنجیره تأمین صنایع فلزی کشور تقویت کند.

پیمانی با تأکید بر سیاست‌های کلان دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی گفت: با جذب این میزان سرمایه‌گذاری، همدان یک گام مهم در مسیر توسعه صنعتی و ارتقای ظرفیت‌های صادرات‌محور خود برداشته است. اجرای این طرح‌ها ضمن ایجاد اشتغال پایدار، موجب انتقال فناوری و افزایش توان رقابتی صنایع استان در بازارهای داخلی و منطقه‌ای خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی کشور، زمینه تسهیل و حمایت از اجرای این پروژه‌ها را فراهم کرده است و روند صدور مجوزها و تأمین زیرساخت‌ها با جدیت در حال پیگیری است.

