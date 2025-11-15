سعدیه شیراز باید به مرکز رویدادهای فاخر فرهنگی کشور تبدیل شود

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در جلسه شورای معاونین این اداره‌کل که با هدف معرفی مدیر جدید مجموعه سعدیه برگزار شد، گفت: سعدیه نه‌تنها آرامگاه یکی از بزرگ‌ترین شاعران و حکیمان ایران‌زمین، بلکه نماد هویت فرهنگی و انسانی ملت ایران است. ما باید این مجموعه را به یکی از مراکز اصلی برگزاری رویدادهای فاخر فرهنگی کشور و محل ارتباط معنوی دوستداران شیخ اجل در سراسر جهان تبدیل کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تأکید بر لزوم سامان‌دهی و احیای منظر تاریخی مجموعه سعدیه افزود: مدیریت متمرکز این مجموعه باید با رویکرد علمی و فرهنگی عمل کند تا علاوه بر حفاظت از بنا، زمینه توسعه گردشگری فرهنگی، تعاملات بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و پژوهشگران فراهم شود.

مریدی همچنین از برنامه اداره‌کل برای ایجاد پایگاه داده‌های تخصصی سعدی‌شناسی خبر داد و گفت: هدف ما این است که سعدیه به مرکزی برای تولید دانش، فرهنگ و هنر تبدیل شود و در سطح ملی و جهانی بدرخشد

وی در پایان ضمن معرفی امین تجلی اردکانی به‌عنوان مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه، از وی خواست با همکاری معاونت‌های مختلف اداره‌کل، مسیر شکوفایی فرهنگی و ارتقای جایگاه سعدیه را با جدیت دنبال کند.

