مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس اعلام کرد:

سعدیه شیراز باید به مرکز رویدادهای فاخر فرهنگی کشور تبدیل شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به جایگاه والای سعدیه در میراث معنوی و فرهنگی ایران، بر ضرورت ایجاد مدیریت متمرکز و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی این مجموعه تاریخی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در جلسه شورای معاونین این اداره‌کل که با هدف معرفی مدیر جدید مجموعه سعدیه برگزار شد، گفت: سعدیه نه‌تنها آرامگاه یکی از بزرگ‌ترین شاعران و حکیمان ایران‌زمین، بلکه نماد هویت فرهنگی و انسانی ملت ایران است. ما باید این مجموعه را به یکی از مراکز اصلی برگزاری رویدادهای فاخر فرهنگی کشور و محل ارتباط معنوی دوستداران شیخ اجل در سراسر جهان تبدیل کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تأکید بر لزوم سامان‌دهی و احیای منظر تاریخی مجموعه سعدیه افزود: مدیریت متمرکز این مجموعه باید با رویکرد علمی و فرهنگی عمل کند تا علاوه بر حفاظت از بنا، زمینه توسعه گردشگری فرهنگی، تعاملات بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و پژوهشگران فراهم شود.

مریدی همچنین از برنامه اداره‌کل برای ایجاد پایگاه داده‌های تخصصی سعدی‌شناسی خبر داد و گفت: هدف ما این است که سعدیه به مرکزی برای تولید دانش، فرهنگ و هنر تبدیل شود و در سطح ملی و جهانی بدرخشد

وی در پایان ضمن معرفی امین تجلی اردکانی به‌عنوان مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه، از وی خواست با همکاری معاونت‌های مختلف اداره‌کل، مسیر شکوفایی فرهنگی و ارتقای جایگاه سعدیه را با جدیت دنبال کند.

