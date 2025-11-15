دبیر نخستین جشنواره موسیقی نوجوانان استان خبرداد؛
اعلام فراخوان نخستین جشنواره گروه نوازی نوجوانان فارس
دبیر نخستین جشنواره موسیقی نوجوانان استان فارس از اعلام فراخوان این رویداد هنری خبر داد و گفت: این جشنواره به صورت رقابتی و در دو بخش اصلی موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی ویژه نوجوانان گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، چکاد زنده بودی با تاکید براینکه نوجوانان علاقه مند به حضور در این رویداد تا ۱۵ دی ماه امسال فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، تصریح کرد: یک سامانه رسمی برای ارسال آثار هنرمندان نوجوان استان پیش بینی شده است.
به گفته وی، این جشنواره در راستای ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت جمعی در حوزه موسیقی به صورت گروه نوازی برگزار می شود.
دبیر نخستین جشنواره موسیقی نوجوانان استان فارس، گروه نوازی را یکی از مهمترین شیوههای اجرا و ارائه موسیقی توصیف کرد و گفت: این رویداد با هدف توانمندسازی نوجوانان فعال در این حوزه توسط موسسه هنری مهرآوید چکاد و با همکاری دانشگاه فرهنگ و هنر فاضل برگزار میشود.
استاد موسیقی دانشگاه فرهنگ و هنر فاضل از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره را ایجاد بستری مناسب برای تشویق نوجوانان به فعالیتهای گروهی و معرفی آنان به جامعه مخاطب عنوان کرد و ادامه داد: علاوه بر این ها آشنایی با فعالیتهای حرفهای، ایجاد نشاط و انگیزه با تمرکز بر کارِ گروهی و تعامل جمعی نیز از جمله اهداف این جشنواره می باشد.
زنده بودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه علاقهمندان تا ۱۵ دی ماه سال جاری فرصت دارند آثار خود را از طریق سامانه رسمی جشنواره به نشانی www. Parsculture.ir به دبیرخانه ارسال کنند؛ ابرازداشت: هیئت داوران پس از این تاریخ آثار را مورد بازبینی و ارزیابی قرار خواهند داد و گروههای منتخب در زمان و مکانی که توسط دبیرخانه جشنواره اعلام می شود برای اجرای صحنهای دعوت خواهند شد.
وی افزود: از میان اجراکنندگان در دو بخش کلاسیک ایرانی و کلاسیک غربی گروههایی برگزیده و در پایان هدایایی به آنان تقدیم خواهد شد.
گفتنی است هیئت داوران این جشنواره را در بخش کلاسیک غربی ابراهیم بذرافکن، هادی اوجی و دکتر داوود جعفری و در بخش کلاسیک ایرانی علیرضا امیر صمیمی، علیرضا صدیقی نسب، مهدی شیرازی و مسعود صادقی پور تشکیل میدهند.
یادآور می شود علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سامانه www. Parsculture.ir مراجعه کنند.