به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا فارسی‌نژاد روز شنبه بیست و چهارم آن ماه در جمع خبرنگاران آمار تفکیکی حوادث رانندگی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد و گفت: بر اساس این گزارش، تعداد متوفیات ناشی از تصادفات در این بازه زمانی ۲۶۱ نفر بوده که در مقایسه با ۲۵۲ نفر در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، افزایش ۳/۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در مقابل، تعداد مجروحان تصادفات از ۵۵۸۶ نفر در نیمه نخست ۱۴۰۳ به ۵۲۱۸ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که کاهش ۶/۶ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش در تفکیک جنسیتی نیز دیده می‌شود.

کاهش ۲۷ درصدی تلفات غرق‌شدگی در لرستان طی شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان در ادامه اظهار داشت: بررسی‌های پزشکی قانونی در استان نشان می‌دهد آمار مرگ‌ومیر ناشی از غرق‌شدگی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش قابل‌توجه همراه بوده و نزدیک به ۲۷ درصد افت داشته است.

فارسی نژاد ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴.۱۵ مرد و ۴ زن بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داده‌اند. مجموع تلفات این مدت ۱۹ نفر بوده است.

وی افزود: این در حالی است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، آمار فوتی‌های ناشی از غرق‌شدگی ۲۴ مرد و ۲ زن و در مجموع ۲۶ نفر ثبت شده بود.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به نقش بی‌احتیاطی در سواحل رودخانه‌ها، سدها و حوضچه‌های کشاورزی، بر ضرورت آموزش اصول ایمنی، پرهیز از شنا در نقاط پرخطر و افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ تأکید کرد.

رشد ۴۵ درصدی تلفات گاز منواکسیدکربن در لرستان طی شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت: آمارهای تازه پزشکی قانونی لرستان نشان می‌دهد مرگ‌های ناشی از گازگرفتگی با منواکسیدکربن در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش بیش از ۴۵ درصدی همراه بوده است.

وی اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره‌کل پزشکی قانونی لرستان، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۳ مرد و ۳ زن بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست داده‌اند. مجموع این موارد به ۱۶ فوتی می‌رسد.

فارسی نژاد ادامه داد: این در حالی است که آمار مدت مشابه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۶ مرد و ۵ زن و در مجموع ۱۱ نفر به دلیل گازگرفتگی فوت کرده بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان بیان کرد: مقایسه این دو دوره بیانگر افزایش ۵ موردی و ثبت رشد ۴۵/۴۵ درصدی در تلفات ناشی از گاز منواکسیدکربن در استان است؛ آماری که زنگ خطر جدی برای رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، لوازم گازسوز و تهویه مناسب محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: بار دیگر از شهروندان خواست در فصل سرد سال از سلامت دودکش‌ها، تهویه کافی و ایمنی وسایل گازسوز اطمینان کامل داشته باشند تا از تکرار این حوادث تلخ جلوگیری شود.

