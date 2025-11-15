خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان:

آموزش ایمنی کاراولویت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گرگان برای صیانت از جان کارگران

آموزش ایمنی کاراولویت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گرگان برای صیانت از جان کارگران
کد خبر : 1714082
لینک کوتاه کپی شد.

برگزاری دوره آموزشی ایمنی عمومی ویژه کارگران در مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان

نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان از برگزاری دوره آموزشی ایمنی عمومی ویژه کارگران در مرکز آموزش علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان خبر داد و تأکید کرد: آموزش ایمنی کار برای کارگران، در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، هومن هادیان با اشاره به اهمیت ارتقای سطح ایمنی در محیط‌های کاری اظهار کرد: متأسفانه هرساله تعداد زیادی از کارگران زحمت‌کش بر اثر حوادث ناشی از کار دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. گسترش فرهنگ ایمنی، افزایش آگاهی و ارتقای دانش تخصصی کارگران در حوزه ایمنی باید در رأس برنامه‌های مسئولان قرار گیرد. 

وی ادامه داد: برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی برای کارگران از اولویت‌های اصلی ماست. در همین راستا، دوره آموزشی ایمنی عمومی ویژه کارگران در مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان برگزار می‌شود. کارگران علاقه‌مند می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی گرگان، ویلاشهر، انتهای شهرک جوادالائمه، مرکز آموزش علمی‌کاربردی خانه کارگر مراجعه کنند. 

هادیان با اشاره به سرفصل‌های این دوره آموزشی گفت: آشنایی با حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و روش‌های کنترل آن‌ها، شناخت عوامل زیان‌آور محیط کار، اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی، شناسایی اعمال و شرایط ناایمن، الزامات بهداشتی، خطرات حریق و سایر موضوعات مرتبط، از جمله مباحثی است که در این دوره آموزش داده می‌شود. 

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آمار حوادث شغلی، ارتقای فرهنگ ایمنی و آموزش مستمر کارگران در زمینه ایمنی و بهداشت کار است. مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان تلاش می‌کند با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نقش مؤثری در کاهش حوادث کار و ارتقای سطح ایمنی محیط‌های کاری ایفا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ