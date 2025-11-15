نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان:
آموزش ایمنی کاراولویت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گرگان برای صیانت از جان کارگران
برگزاری دوره آموزشی ایمنی عمومی ویژه کارگران در مرکز علمیکاربردی خانه کارگر گرگان
نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان از برگزاری دوره آموزشی ایمنی عمومی ویژه کارگران در مرکز آموزش علمیکاربردی خانه کارگر گرگان خبر داد و تأکید کرد: آموزش ایمنی کار برای کارگران، در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، هومن هادیان با اشاره به اهمیت ارتقای سطح ایمنی در محیطهای کاری اظهار کرد: متأسفانه هرساله تعداد زیادی از کارگران زحمتکش بر اثر حوادث ناشی از کار دچار آسیبهای جدی میشوند. گسترش فرهنگ ایمنی، افزایش آگاهی و ارتقای دانش تخصصی کارگران در حوزه ایمنی باید در رأس برنامههای مسئولان قرار گیرد.
وی ادامه داد: برگزاری دورههای آموزشی ایمنی برای کارگران از اولویتهای اصلی ماست. در همین راستا، دوره آموزشی ایمنی عمومی ویژه کارگران در مرکز علمیکاربردی خانه کارگر گرگان برگزار میشود. کارگران علاقهمند میتوانند برای ثبتنام به نشانی گرگان، ویلاشهر، انتهای شهرک جوادالائمه، مرکز آموزش علمیکاربردی خانه کارگر مراجعه کنند.
هادیان با اشاره به سرفصلهای این دوره آموزشی گفت: آشنایی با حوادث و بیماریهای ناشی از کار و روشهای کنترل آنها، شناخت عوامل زیانآور محیط کار، اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی، شناسایی اعمال و شرایط ناایمن، الزامات بهداشتی، خطرات حریق و سایر موضوعات مرتبط، از جمله مباحثی است که در این دوره آموزش داده میشود.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آمار حوادث شغلی، ارتقای فرهنگ ایمنی و آموزش مستمر کارگران در زمینه ایمنی و بهداشت کار است. مرکز علمیکاربردی خانه کارگر گرگان تلاش میکند با همکاری دستگاههای مرتبط، نقش مؤثری در کاهش حوادث کار و ارتقای سطح ایمنی محیطهای کاری ایفا کند.