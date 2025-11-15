واژگونی در محور آزادشهر به مینودشت با ۶ مصدوم

گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی‌با اعلام این خبر اظهار کرد: یک گزارش حادثه در محور آزادشهر به مینودشت، محدوده شهرک صنعتی مینودشت توسط اورژانس ۱۱۵ به جمعیت هلال احمر گلستان اعلام شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امدادی جمعیت هلال احمر از پایگاه قره‌چشمه با یک دستگاه آمبولانس و دو نیروی امدادی به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۲ مصدوم توسط تیم هلال احمر و ۴ مصدوم دیگر توسط اورژانس به بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس انتقال یافتند.

