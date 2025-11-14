با ورود به موقع مسئولان قزوینی تب برفکی کنترل شد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوزری روز جمعه در دیدار علیرضا رفیعی‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشاورزی این استان، بر لزوم توسعه گاوداری‌ها و مرغداری‌ها و تجهیز آزمایشگاه‌های دامپزشکی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه امسال با اقدامات به موقه مشکلی در حوزه این بیماری نداشتیم.

وی با اشاره به نیازهای دامپزشکی استان تصریح کرد: در زمینه دامپزشکی نیازمند آزمایشگاه‌های پیشرفته هستیم و قزوین نیاز به تجهیزات و امکانات در این زمینه دارد. نوذری ادامه داد: استان قزوین ظرفیت بسیار بالایی در حوزه کشاورزی دارد و بخش مهمی از امنیت غذایی استان تهران نیز وابسته به قزوین است. استاندار قزوین یادآور شد: در چهارشنبه‌های صنعتی نیز مسایل و مشکلات کشاورزی و واحدهای تولیدی را مورد بررسی و رصد قرار می‌دهیم و در کنار واحدهای تولیدی و کشاورزی هستیم.

