خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین:

با ورود به موقع مسئولان قزوینی تب برفکی کنترل شد

با ورود به موقع مسئولان قزوینی تب برفکی کنترل شد
کد خبر : 1714004
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین گفت: امسال در استان بیماری تب برفکی با ورود به موقع مسئولان و مدیران متولی کنترل شد و مشکلی در این زمینه نداشتیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوزری روز جمعه در دیدار علیرضا رفیعی‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشاورزی این استان، بر لزوم توسعه گاوداری‌ها و مرغداری‌ها و تجهیز آزمایشگاه‌های دامپزشکی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه امسال با اقدامات به موقه مشکلی در حوزه این بیماری نداشتیم.

وی با اشاره به نیازهای دامپزشکی استان تصریح کرد: در زمینه دامپزشکی نیازمند آزمایشگاه‌های پیشرفته هستیم و قزوین نیاز به تجهیزات و امکانات در این زمینه دارد.

نوذری ادامه داد: استان قزوین ظرفیت بسیار بالایی در حوزه کشاورزی دارد و بخش مهمی از امنیت غذایی استان تهران نیز وابسته به قزوین است.

استاندار قزوین یادآور شد: در چهارشنبه‌های صنعتی نیز مسایل و مشکلات کشاورزی و واحدهای تولیدی را مورد بررسی و رصد قرار می‌دهیم و در کنار واحدهای تولیدی و کشاورزی هستیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ