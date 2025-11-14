خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان دامپزشکی خبر داد:

تزریق واکسن تب برفکی به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار راس گاو

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به کنترل بیماری تب برفکی، گفت: با تشکیل ستاد ملی و واکسیناسیون پنج میلیون و ۳۰۰ هزار راس گاو تنها در ۲ ماه، از بروز خسارتی ۴۰ همتی جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علیرضا رفیعی‌پور روز جمعه در دیدار با استاندار قزوین بر لزوم کاهش تلفات و ضایعات دام و طیور تاکید کرد و یادآور شد: این اقدامات می‌تواند در کاهش اثرات خشکسالی موثر باشد و همچنین تا پایان سال، نهاده‌های دامی از طریق مرزهای استان‌ها وارد خواهد شد و در صورت نیاز از ذخایر استراتژیک استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به مسئولیت‌های حیاتی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امنیت زیستی و دامپزشکی، گفت: در سال‌های گذشته شرایط سخت تغییرات اقلیمی و خشکسالی را پشت سر گذاشته‌ایم، اما در تولید و مصرف کاهشی نداشته‌ایم.

رفیعی‌پور افزود: با وجود خشکسالی بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته، تولید گندم کاهش نیافته و با به‌کارگیری روش‌های نوین کشاورزی، در خروجی محصولات با کمبود مواجه نشده‌ایم.

این مسئول به آمارهای تولید در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شد و تولید گوشت مرغ از مرز سه میلیون تن گذشت و همچنین بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تخم‌مرغ تولید شده که مازاد بر مصرف داخلی بوده است.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه تولید شیر خام به ۱۲ میلیون تن رسیده و نزدیک به سه میلیون تن محصولات لبنی صادر می‌شود، تاکید کرد: در شرایط تحریم، خشکسالی و جنگ ۱۲ روزه، امنیت غذایی کشور آرام است و ذخایر استراتژیک پاسخگوی نیازهای ملت ایران خواهد بود.

وی افزود: دولت، سیاست جدیدی برای واردات نهاده‌ها و دام از طریق استان‌های مرزی دارد و اکنون ۱۶ استان مرزی کشور این امکان را دارند و در صورت بروز جنگ، واردات کالاهای اساسی متوقف نخواهد شد.

رفیعی‌پور، امنیت غذایی و زیستی را پاشنه آشیل امنیت کشور خواند و با اشاره به تخصیص اعتبارات قابل‌توجه در این حوزه گفت: در مجموع هشت همت در بخش ملی، استانی و شهرستانی اختصاص داده شده است.

