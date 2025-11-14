خبرگزاری کار ایران
در راستای همکاری‌های جامع اقتصادی و تجاری؛

تفاهم‌نامه اتاق‌های بازرگانی‌ قزوین و تاجیکستان منعقد شد

عصر امروز جمعه/23 آبان ماه/ تفاهم نامه همکاری‌های جامع اقتصادی و تجاری اتاق بازرگانی قزوین و اتاق بازرگانی تاجیکستان رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، عصر امروز جمعه، تفاهم نامه همکاری‌های جامع اقتصادی وتجاری اتاق بازرگانی قزوین و اتاق بازرگانی تاجیکستان به امضای "امیر منصف" عضو هیات رئیسه و رئیس هیات تجاری-اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی قزوین و "رجب اوف حیدر عثمان" رئیس اتاق بازرگانی تاجیکستان رسید.

این تفاهم نامه که با حضور نیما بصیری طهرانی نائب رئیس اتاق، جعفر اله‌وردی‌ها و مهدی جباری از اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعزامی از استان قزوین و اعضای اتاق بازرگانی تاجیکستان در نمایشگاه 2025 تاجیکستان منعقدشد، در6 ماده با زمان اجرای نامحدود و به سه زبان فارسی، تاجیکی و انگلیسی به امضاء و اجرایی شد.

تقویت توسعه و تنوع همکاری‌های اقتصادی و گسترش تجاری بین شرکت‌های مربوطه، تقویت و گسترش روابط و ارتباطات تجاری سازماندهی ارتباطات تجاری کارآفرینان، برگزاری نمایشگاه‌ها، بازارچه‌ها ،سمینارها، کنفرانس‌ها و سایر رویدادهای مشترک با تاکید بر حوزه‌های گردشگری و صنعت، ایجاد شرایط لازم برای مشارکت فعال شرکت‌ها، بنگاه‌ها ،بازرگانان و همچنین انجمن‌های آنها در نمایشگاه‌های بین‌المللی دوطرف، جذب شرکت‌ها و بنگاه های کوچک و متوسط(SME) استان قزوین و کشور تاجیکستان برای سرمایه گذاری در پروژه‌های مشترک و... بخشی از مفاد این تفاهم نامه به شمار می آید.

سفر هیات تجاری استان قزوین به تاجیکستان تا روز یکشنبه 25 آبان ماه ادامه دارد.

