عصر امروز صورت گرفت؛

نشست سرپرست هیات تجاری استان قزوین با مدیران اتاق‌های "کرمان" و "خراسان رضوی" در تاجیکستان

نشست سرپرست هیات تجاری استان قزوین با مدیران اتاق‌های "کرمان" و "خراسان رضوی" در تاجیکستان
عصر امروز جمعه/23 آبان ماه/ هیات اعزامی استان قزوین از غرفه‌های مختلف نمایشگاه تاجیکستان بازدید و با فعالان اقتصادی و مدیران چند اتاق بازرگانی استان‌های ایران دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، عصر امروز در جریان بازدید هیات تجاری استان قزوین از نمایشگاه تاجیکستان 2025؛ امیر منصف سرپرست این هیات تجاری و مدیران اتاق و فعالان اقتصادی استان با مدیران اتاق‌های کرمان و خراسان رضوی دیدار کردند.

نشست مشترک اتاق‌های قزوین و کرمان و دعوت اتاق بازرگانی مشهد مقدس از استان قزوین و اتاق بازرگانی جهت حضور در نمایشگاه تخصصی گردشگری شهر مشهد که ماه آینده با مشارکت چندین کشور توسط شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی خراسان رضوی برگزار می شود؛ در جریان این بازدید مطرح شد.

در ادامه، منتجبی به عنوان اولین ایرانی دارای مجوز برپایی وتشکیل نمایشگاه تخصصی اقتصادی در کشور تاجیکستان و همچنین مجری نمایشگاه ماه آینده در خراسان رضوی با امیر منصف سرپرست هیات تجاری استان و نیما بصیری نایب رئیس اتاق قزوین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سفر هیات تجاری استان قزوین به تاجیکستان تا روز یکشنبه 25 آبان ماه ادامه دارد.

