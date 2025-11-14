۱۶ مصدوم در ۳ حادثه آخر هفته جاده های فارس
مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس، از وقوع سه حادثه رانندگی در محورهای مختلف استان فارس با ۱۶ مصدوم خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا وکیلزاده اعلام کرد: عصر پنجشنبه برخورد دو دستگاه پژو پارس و پراید در محور مرودشت – سعادتشهر (محور قدیم، روبهروی شهر استخر) به مصدومیت ۶ نفر انجامید. مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان مطهری مرودشت منتقل شدند.
وی ادامه داد: دقایقی بعد، حادثهای دیگر در محور زرقان – بند امیر و در محدوده دوراهی ده میدان رخ داد؛ انحراف یک دستگاه وانت پیکان موجب مصدومیت ۵ نفر شد. با حضور بهموقع کارشناسان اورژانس و ارائه اقدامات درمانی، مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان مطهری مرودشت انتقال یافتند.
وکیلزاده افزود: در سومین حادثه نیز واژگونی یک دستگاه پراید در محور شیراز – اصفهان و پیش از قادرآباد سبب مصدومیت ۵ نفر شد. این افراد پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی توسط تکنسینهای اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت سیدالشهدا قادرآباد منتقل شدند.