۱۶ مصدوم در ۳ حادثه آخر هفته جاده های فارس

به گزارش ایلنا، محمدرضا وکیل‌زاده اعلام کرد: عصر پنجشنبه برخورد دو دستگاه پژو پارس و پراید در محور مرودشت – سعادت‌شهر (محور قدیم، روبه‌روی شهر استخر) به مصدومیت ۶ نفر انجامید. مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان مطهری مرودشت منتقل شدند.

وی ادامه داد: دقایقی بعد، حادثه‌ای دیگر در محور زرقان – بند امیر و در محدوده دوراهی ده میدان رخ داد؛ انحراف یک دستگاه وانت پیکان موجب مصدومیت ۵ نفر شد. با حضور به‌موقع کارشناسان اورژانس و ارائه اقدامات درمانی، مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان مطهری مرودشت انتقال یافتند.

وکیل‌زاده افزود: در سومین حادثه نیز واژگونی یک دستگاه پراید در محور شیراز – اصفهان و پیش از قادرآباد سبب مصدومیت ۵ نفر شد. این افراد پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی توسط تکنسین‌های اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت سیدالشهدا قادرآباد منتقل شدند.

