ناپایداری هوای گیلان تا دوشنبه
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به فعالیت ناپایدار جوی تا دوشنبه گفت: وقوع رگبار و رعد و برق موقتی به ویژه در ارتفاعات و دامنهها محتمل است.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس با اشاره به نقشههای جوی استان گیلان گفت: طبق پیشبینیها، تا روز دوشنبه شاهد فعالیت تناوبی توده هوای کم و بیش ناپایدار خواهیم بود که در برخی ساعات باعث افزایش ابر، مهآلود شدن هوا و کاهش نسبی دما میشود.
وی افزود: در بعضی نقاط استان، به ویژه ارتفاعات و دامنهها، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق موقتی شدید وجود دارد.
دادرس ادامه داد: از روز سهشنبه تا پایان هفته، با استقرار توده هوای غالباً پایدار، کاهش ابر و افزایش نسبی دما در سطح استان انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان بر لزوم رعایت نکات ایمنی در ساعات وقوع رگبار و رعد و برق به ویژه در مناطق کوهستانی تأکید کرد.