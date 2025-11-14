خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ناپایداری هوای گیلان تا دوشنبه

ناپایداری هوای گیلان تا دوشنبه
کد خبر : 1713904
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به فعالیت ناپایدار جوی تا دوشنبه گفت: وقوع رگبار و رعد و برق موقتی به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها محتمل است.

به گزارش ایلنا از رشت،  محمد دادرس با  اشاره به نقشه‌های جوی استان گیلان گفت: طبق پیش‌بینی‌ها، تا روز دوشنبه شاهد فعالیت تناوبی توده هوای کم و بیش ناپایدار خواهیم بود که در برخی ساعات باعث افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا و کاهش نسبی دما می‌شود.

وی افزود: در بعضی نقاط استان، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق موقتی شدید وجود دارد.

دادرس ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، با استقرار توده هوای غالباً پایدار، کاهش ابر و افزایش نسبی دما در سطح استان انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان بر لزوم رعایت نکات ایمنی در ساعات وقوع رگبار و رعد و برق به ویژه در مناطق کوهستانی تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ