ناپایداری هوای گیلان تا دوشنبه

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس با اشاره به نقشه‌های جوی استان گیلان گفت: طبق پیش‌بینی‌ها، تا روز دوشنبه شاهد فعالیت تناوبی توده هوای کم و بیش ناپایدار خواهیم بود که در برخی ساعات باعث افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا و کاهش نسبی دما می‌شود.

وی افزود: در بعضی نقاط استان، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق موقتی شدید وجود دارد.

دادرس ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، با استقرار توده هوای غالباً پایدار، کاهش ابر و افزایش نسبی دما در سطح استان انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان بر لزوم رعایت نکات ایمنی در ساعات وقوع رگبار و رعد و برق به ویژه در مناطق کوهستانی تأکید کرد.

