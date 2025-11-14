خبرگزاری کار ایران
برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته کارگران کشور در همدان

برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته کارگران کشور در همدان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به برگزاری مسابقه قهرمانی کاراته کارگران کشور در همدان اظهارکرد: بانوان کارگر کاراته کار از ۸ استان کرمانشاه، تهران، اصفهان، سمنان، همدان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و لرستان در ۲ رشته‌ کاتای انفرادی و کمیته‌ انفرادی با هم رقابت کردند.

به گزارش ایلنا از همدان, وهب  مختاران   با اشاره به اینکه فردا این مسابقات در گروه آقایان هم در سالن امام علی دانشگاه آزاد همدان برگزار خواهد شد، بیان کرد: این مسابقات نشان‌دهنده اهمیت و توجه ویژه به ورزش بانوان است و ما باور داریم که حمایت از این قهرمانان جوان باعث افزایش انگیزه و پیشرفت آن‌ها خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان همچنین به بستر فراهم شده توسط هیئت ورزشی کارگران استان همدان در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود که این رویداد، علاوه بر شناسایی استعدادهای جدید، زمینه‌ساز ایجاد برنامه‌های حمایتی و مشاوره‌ای برای ورزشکاران زن استان باشد.

وی گفت: با توجه به تراز بالای مسابقات و کیفیت رقابت‌ها، انتظار می‌رود که نتایج این رویداد به تقویت ورزش کاراته در کشور کمک شایانی کند. 

مختاران خاطرنشان کرد: ما به آینده ورزشکاران خود ایمان داریم و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های درست و حمایت‌های لازم، بتوانیم در آینده‌ای نزدیک شاهد موفقیت‌های بیشتری در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

