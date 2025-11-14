مسابقات قهرمانی کاراته مردان کارگران کشور در همدان آغاز شد

به گزارش ایلنا از همدان، این مراسم با حضور دکتر محمد چکشیان؛ معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر نصراللهی‌؛ رئیس هیات کاراته کشور، دکتر مهدی وفایی؛ رئیس هیات کاراته استان همدان، دکتر احمد آریایی نژاد؛ نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، مهندس مجید درویشی؛ فرماندار همدان، مهندس وهب مختاران؛ مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر از مدیران کشوری و استانی برگزار شد.

رئیس هیات کاراته استان همدان در این مراسم با قدردانی از حمایت نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران اجرایی اظهارکرد: از تمام مسئولانی که برای فراهم‌کردن زمینه برگزاری این مسابقات در همدان تلاش کرده‌اند تشکر می‌کنیم؛ هدف ما معرفی همدان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم ورزشی کشور است و خوشحالیم که میزبان اقشار مختلف ورزشکاران در مسابقات ملی بوده‌ایم.

مهدی وفایی ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، به‌ویژه سردار شهید شادمانی گفت: امیدواریم حضور شما ورزشکاران عزیز در همدان با خاطراتی خوش همراه باشد و بتوانیم مسابقاتی در شأن کارگران و جامعه ورزشی کشور برگزار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، ترویج روحیه پهلوانی، اخلاق‌مداری و جوانمردی است.

رئیس هیات کاراته استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی خانواده بزرگ ورزش، این رقابت‌ها به بهترین شکل ممکن برگزار شده و زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر کاراته‌کاران کشور باشد.

دکتر احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از برگزاری این رویداد ملی، اظهار کرد: از برگزارکنندگان مسابقات و همه کسانی که در فراهم‌آوردن این رویداد تلاش کردند سپاسگزاریم؛ کارگران، مجاهدان واقعی عرصه تولید و اقتصاد هستند و امروز حضور آنان در میدان ورزش نیز نشان‌دهنده روحیه تلاش، استقامت و جهاد است.

وی با بیان اینکه ورزش قهرمانی زمانی ارزشمندتر می‌شود که با اخلاق و رفتار انسانی، اسلامی و پهلوانی همراه باشد گفت: مشاهده روحیه جوانمردی در میان ورزشکاران باعث افزایش احترام اجتماعی و ارتقای ارزش‌های اخلاقی در جامعه می‌شود و ما به این موضوع افتخار می‌کنیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امیدواریم امروز شاهد مسابقاتی پرهیجان، سالم و منظم باشیم خاطرنشان کرد: برای همه ورزشکاران آرزوی سلامتی، شادابی، پیروزی و موفقیت در تمامی عرصه‌های زندگی دارم.

گفتنی است در این مراسم جمعی از مسئولان هیات کاراته کشور و استان مورد تقدیر قرار گرفتند و پس از رژه ورزشکاران، مسابقات به طور رسمی آغاز شد.

