معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ورزش کارگری از مهمترین راهبردهای ارتقای نشاط و سلامت نیروی کار
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ورزش کارگری یکی از مهمترین راهبردهای ارتقای نشاط و سلامت نیروی کار است گفت: اگر به دنبال سلامت، رشد اقتصادی و بهبود شاخصهای اجتماعی هستیم، ورزش و سلامت نیروی کار از مهمترین راهبردها در این مسیر است.
به گزارش ایلنا از همدان، محمد چکشیان در مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی کاراته کارگران کشور با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان اظهارکرد: از همه کسانی که برای رقم خوردن این اتفاق ارزشمند زحمت کشیدند، قدردانی میکنم.
وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی به عنوان اصلیترین سرمایه کشور، گفت: ما دستگاه سرمایهگذاری برای تولید هستیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مهمترین سرمایهگذاری، سرمایهگذاری در نیروی انسانی است؛ اگر جامعه کارگری بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل میدهد، نگاه به ورزش کارگری نیز باید از همین منظر تقویت شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای بهرهوری و نشاط نیروی کار گفت: اگر به دنبال سلامت، رشد اقتصادی و بهبود شاخصهای اجتماعی هستیم، ورزش و سلامت نیروی کار از مهمترین راهبردها در این مسیر است.
وی در ادامه با بیان اینکه در کشور حدود ۱۹۰ مجموعه ورزشی اختصاصی کارگران و بیش از ۷۰۰ مکان ورزشی فعال داریم که به جامعه کارگری خدمات ارائه میکنند افزود: همچنین هیأت ورزش کارگری و فدراسیون ورزش کارگری با حضور هیأتهای استانی در سراسر کشور فعالیت گستردهای در برگزاری مسابقات تخصصی و حمایت از ورزشکاران کارگر دارند.
چکشیان بر ضرورت توسعه ورزش قهرمانی در بین کارگران تأکید کرد و گفت: برگزاری این مسابقات قهرمانی، قلهای برای ایجاد انگیزه در میان کارگران سراسر کشور است تا به ورزش علاقهمند شوند، همه برنامهریزیها و هزینهکردها در حوزه ورزش، در واقع یک سرمایهگذاری ارزشمند است.