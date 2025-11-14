آغاز برداشت ازگیل در گیلان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از پیش بینی برداشت ۴ هزار و ۳۵۰ تنی ازگیل در گیلان خبرداد.
به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی از برداشت ازگیل در استان از اوایل آبان تا اوایل دی خبر داد و گفت: پیش بینی میشود بیش از ۴ هزار و ۳۵۰ ازگیل از باغهای استان برداشت شود.
وی با بیان اینکه گیلان ۵۷۳ هکتار سطح زیر کشت ازگیل دارد افزود : ارزش اقتصادی این میزان تولید، هزار و ۵۵۶ میلیارد ریال برآورد شده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان با اشاره به اینکه تالش، آستارا، ماسال، رضوانشهر، فومن، صومعه سرا، رشت، سیاهکل و انزلی از مهمترینترین شهرستانهای تولیدکننده ازگیل در گیلان هستند گفت: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ باغدار گیلانی به تولید این میوه پاییزی مشغول هستند.
ازگیل یکی از میوههای سرشار از ویتامینهای «ب»، «ث»، منیزیم، منگنز، روی، آهن، اسید سیتریک و پتاسیم است.