هشت نفر از اهالی روستایی در مشهد دچار گاز گرفتگی شدند
مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هشت نفر از اهالی روستای خرق بعد از آرامگاه فردوسی، صبح امروز دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شدند.
به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی روز جمعه افزود: این حادثه گازگرفتگی حوالی ۹ صبح امروز اعلام شد که برای امدادرسانی به مسمومان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.
وی با بیان این که مسمومیت با گاز منواکسید کربن به علت استفاده از ذغال برای گرمایش بوده است، عنوان کرد: همه مسمومان با گاز منواکسید کربن توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شدند.