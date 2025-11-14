خبرگزاری کار ایران
هشت نفر از اهالی روستایی در مشهد دچار گاز گرفتگی شدند

هشت نفر از اهالی روستایی در مشهد دچار گاز گرفتگی شدند
مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هشت نفر از اهالی روستای خرق بعد از آرامگاه فردوسی، صبح امروز دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شدند.

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی روز جمعه افزود: این حادثه گازگرفتگی حوالی ۹ صبح امروز اعلام شد که برای امدادرسانی به مسمومان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

وی با بیان این که مسمومیت با گاز منواکسید کربن به علت استفاده از ذغال برای گرمایش بوده است، عنوان کرد: همه مسمومان با گاز منواکسید کربن توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

