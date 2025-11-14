هشت نفر از اهالی روستایی در مشهد دچار گاز گرفتگی شدند

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی روز جمعه افزود: این حادثه گازگرفتگی حوالی ۹ صبح امروز اعلام شد که برای امدادرسانی به مسمومان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

وی با بیان این که مسمومیت با گاز منواکسید کربن به علت استفاده از ذغال برای گرمایش بوده است، عنوان کرد: همه مسمومان با گاز منواکسید کربن توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شدند.