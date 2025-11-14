کارخانه برفاب شهرکرد دچار آتش سوزی شد
رییس آتش نشانی و سازمان خدمات شهری شهرداری شهرکرد از وقوع آتشسوزی در شرکت برفاب واقع در قطب صنعتی شهرکرد خبر داد.
به گزارش ایلنا، عنایت الله راهنورد اظهار داشت: این آتشسوزی از ۲۰ دقیقه پیش به وقوع پیوسته و تا کنون هشت دستگاه خودروی آتشنشانی و امدادی به محل حادثه اعزام شده است.
به گزارش ایلنا، شرکت تولیدی برفاب در زمینه تولید ۷۰ محصول در انواع یخچال فریزر، کولر، بخاری، آبگرمکن، لباسشویی و ظروف فریزری ۲۰ درصد از نیاز کشور به لوازم خانگی را تامین میکند.
محصولات تولیدی دراین واحد صنعتی همه استانداردهای ملی راکسب و هم اکنون بیش از۷۰ درصد از تولیدات آن به کشورهای آسیای میانه وحوزه خلیج فارس صادرمی شود.