جوان گچسارانی، جان پنج بیمار را نجات داد
حامد رفیعی از کوچکی دوست داشت اعضای بدنش به نیازمندان اهداء شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اهدای اعضای جوان ۲۹ ساله گچسارانی به بیماران نیازمند در بیمارستان شیراز خبرداد.
به گزارش ایلنا از یاسوج، "سیده رقیه پناهی" گفت: برخی از اعضای حامد رفیعی جوان ۲۹ ساله گچسارانی که ۱۱ روز در بیمارستان شیراز بدلیل سکته مغزی بستری شده به بیماران نیازمند اهداء شد.
وی اعضای اهداء شده مرحوم حامد رفیعی گچسارانی را کبد، کلیه ها و قرنیه ها عنوان و اظهارداشت: این اعضاء، دیروز در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز به بیماران نیازمند اهداء شد.
"بی بی گل رفیعی مادر حامد رفیعی" با اظهار تاسف از مرگ تلخ فرزند جوانش، خاطرنشان کرد: حامد، جوانی بود با قلبی سرشار از عشق و انسانیت و از همان روزهای نوجوانی در دلش آرزویی داشت که اگر روزی دیگر در این دنیا نبود، بتواند با بخشش اعضای بدنش به دیگران زندگی دوباره ببخشد.
وی افزود: او سالها پیش این نیت پاک را با خانوادهاش در میان گذاشت و حتی وصیت کرده بود بدنش پس از مرگ اهداء شود و امروز با رفتن حامد، بخشهایی از وجودش در تن دیگران میتپد و نفس میکشد و من از این کار خیر پسرم افتخار میکنم.
به گزارش ایلنا، شهرستان گچساران از شهرستانهای ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد.