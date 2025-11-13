رییس امور مراتع منابع طبیعی استان مرکزی خبر داد:
اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در 170 هکتار از مراتع اراک و تفرش
اهمیت بسزای پوشش گیاهی مراتع در مقابله با گردوغبار و بیابانزایی
رییس اداره امور مراتع ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: با اقدامات انجام شده از سوی این ادارهکل، از هفته گذشته عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در سطح 170 هکتار از مراتع قوچک شهرستان اراک و آقاچاهی شهرستان تفرش آغاز شده است. همچنین این عملیات برای بیش از 4500 هکتار از مراتع این استان نیز برنامهریزی شده است که به زودی وارد مرحله اجرایی میشود.
به گزارش ایلنا، نصرتاله اکبری افزود: بخش عمده پروژههای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک به صورت مشارکتی با همکاری مجریان و بهرهداران و همچنین با استفاده از اعتبارات ملی و استانی اجرا میشود. پوشش گیاهی مراتع در مقابله با گردوغبار و بیابانزایی اهمیت بسزایی دارد. حفظ و احیای پوشش گیاهی مراتع یک راهکار کلیدی، مقرون به صرفه و طبیعی برای تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش است.
وی ادامه داد: مدیریت صحیح مراتع، کنترل ظرفیت چرا و اجرای برنامههای احیایی برای مناطق تخریب شده ضرورت دارد. پوشش گیاهی مراتع علاوه بر تولید علوفه، نقشهای حفاظتی متعددی در تثبیت خاک ایفا میکند که از جمله آنها میتوان به تثبیت خاک توسط ریشهها، افزایش استحکام خاک، کاهش سرعت باد در سطح زمین، حفاظت مستقیم خاک، افزایش رطوبت خاک، به دام انداختن ذرات گرد و غبار و کنترل روانآب و فرسایش آبی اشاره کرد.
رییس اداره امور مراتع ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به فواید و مزایایی که پوشش گیاهی برای مراتع به همراه دارد اشاره کرده و اظهار داشت: ریشههای گیاهان مرتعی مانند یک شبکه طبیعی عمل کرده و ذرات خاک را در کنار یکدیگر نگه میدارند، سیستم ریشهای متراکم گیاهان چندساله موجب افزایش مقاومت خاک در برابر فرسایش بادی میشود و حتی پوششهای گیاهی کمتراکم نیز میتوانند تاثیر چشمگیری در کاهش گرد و غبار داشته باشند.
اکبری تصریح کرد: به دلیل شرایط اقلیمی و وجود مراتع وسیع، در بازه زمانی سالهای اخیر در معرض تهدید پدیده گرد و غبار و بیابانزایی قرار گرفته است. این ادارهکل در سالهای گذشته طرحهای متعددی از جمله عملیات بیولوژیک و بیومکانیک، کنترل ظرفیت چرا و اجرای پروژههای مشارکتی با بهرهبرداران را در دستور کار داشته که بخشی از آنها در شهرستانهای اراک، ساوه و تفرش اجرا شده و نتایج مثبتی در تثبیت خاک و کاهش فرسایش بادی به همراه داشته است.