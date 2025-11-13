به گزارش خبرنگار ایلنا، علی گودرزی‌زاده در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: نیاز به نگاه نو و شکستن حصارهای گذشته موجب شده بخش‌هایی که کارکرد سنتی خود را از دست داده‌اند، بازطراحی شوند. در برخی کتابخانه‌ها سالن‌های مطالعه‌ای که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند به ساخت‌کده‌های مهارت‌آموزی تبدیل می‌شوند تا مهارت‌های متعدد و متنوعی از زندگی و فرهنگی و اجتماعی گرفته تا صنعت و کشاورزی و هنر در آنها آموزش داده شود.

وی به کارکردهایی که کتابخانه‌ها می‌توانند داشته باشند و در خدمت جامعه باشند اشاره کرده و ادامه داد: کتابخانه‌ها باید در جریان زندگی مردم قرار گیرند و پایگاهی برای تمامی سنین باشند، کودکان از مسیر بازی و سرگرمی جذب شوند، نوجوانان و جوانان از طریق مهارت‌آموزی به کتابخانه‌ها راه پیدا کنند، میانسالان و بازنشستگان تجربه‌های خود را در کلاس‌های قصه‌گویی و داستان‌نویسی خلاق منتقل کنند و سالمندان نیز فضای امن و در دسترس برای حضور داشته باشند.

بخش‌های مختلف کتابخانه‌ها باید فعال‌ترین و اثرگذارترین بخش‌ها در نوع خود باشند

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی اظهار داشت: بخش‌های مختلف کتابخانه‌ها باید فعال‌ترین و اثرگذارترین بخش‌ها در نوع خود باشند، چرا که هدف تنها مطالعه کتاب نیست. طراحی فضاهای جذاب، ابزارهای تعاملی و رنگ‌ها و کارکردهای متنوع باید تمامی اقشار و سنین را از کودکی گرفته تا سالمندی، پاگیر کتابخانه کند. از این مسیر می‌توان خانواده‌ها را به حضور در کتابخانه‌ها تشویق کرد تا این نهاد را به عنوان بخشی از زندگی روزمره بپذیرند.

گودرزی‌زاده تصریح کرد: نگاه سنتی و صرفاً مخزنی به کتابخانه‌ها تغییر کرده و امروز بیش از 60 تا 70 فعالیت فرهنگی و اجتماعی در این مراکز جریان دارد. کتابخانه‌ها به عنوان نهاد مکمل با راه‌اندازی کافه‌های مشاوره در حوزه‌های اجتماعی، مذهبی، تحصیلی و اعتقادی به ارتقاء امنیت و آرامش خانواده‌ها کمک می‌کنند. همچنین مشاوران کتابخانه‌ها فعالیت مؤثر و پررنگی دارند و فضاهای کتابخانه‌ای برای ارائه خدمات مشاوره در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: در استان مرکزی 2 کتابخانه نسل جدید در شهر زاویه با مشارکت شهرداری با عنوان کتابخانه امام حسن مجتبی و همچنین در روستای علی‌شاه در مرز استان قزوین با استانداردهای شهری به بهره‌برداری رسیده‌اند. همچنین 2 کتابخانه قدیمی در شهر اراک با خدمات و تجهیزات جدید بازطراحی شده‌اند و هفته آینده بهره‌برداری خواهند شد. در بخش فعالیت‌های مشارکتی نیز 7 کتابخانه مشارکتی در زندان‌ها فعال هستند و به زندانیان خدمات ارائه می‌دهند.

کتابخانه مرکزی اراک بزرگ‌ترین پروژه کتابخانه‌ای کشور و نقطه عطف تحول کتابخانه‌ها

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی به پروژه عظیم کتابخانه مرکزی اراک اشاره داشته و تأکید کرد: کتابخانه مرکزی اراک به عنوان بزرگ‌ترین پروژه کتابخانه‌ای کشور، نقطه عطف تحول در حوزه کتابخانه‌ها است که مقرر شده خدمات نوینی را در سطح ملی ارائه کند. این مجموعه برای نخستین‌بار در کشور بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین تالارهای مطالعه را در خود جای داده است. از تالارهای عمومی گرفته تا تالار محققان، اتاق‌های کار اشتراکی، VIP و CIP در این کتابخانه گنجانده شده‌اند.

گودرزی‌زاده به اقدامات انجام شده و اعتبار مورد نیاز این پروژه اشاره کرده و ابراز داشت: کارگروه ویژه‌ای در نهاد کتابخانه‌ها برای پروژه کتابخانه مرکزی اراک تشکیل شده تا مسائل نیروی انسانی، حراست و تأمین منابع مالی و اعتباری را پیگیری کند. نوسانات قیمت ارز و طلا بر هزینه‌های تجهیز تأثیر مستقیم دارد، برآورد اولیه چند ماه پیش حدود 1500 تا 2000 میلیارد ریال بود و اکنون با تغییرات قیمت‌ها، تجهیز این کتابخانه به حدود 2000 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی اضافه کرد: متأسفانه کتابخانه‌ها از ردیف‌های بودجه‌ای دولتی محروم هستند و تنها 0.5 درصد درآمد شهرداری‌ها به آنها اختصاص می‌یابد. اگر شهرداری‌ها این سهم را واریز کنند چراغ کتابخانه‌ها روشن می‌ماند و اگر واریز نشود، این نهاد مظلوم واقع می‌شود. از سال 1383 تا اواخر 1401 سهم واریزی از سوی شهرداری ناچیز بود، اما در 2 سال اخیر این سهم بیش از 3 برابر افزایش یافته است و شورای شهر و شهرداری اراک در این خصوص همکاری بسیار خوبی داشتند.

تجهیز کتابخانه مرکزی اراک به انرژی خورشیدی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی به موضوع تأمین منابع انرژی و سایر خدمات زیرساختی به کتابخانه مرکزی اراک اشاره کرده و گفت: با توجه به وسعتی که این پروژه دارد، به انرژی خورشیدی مجهز خواهد شد و گاز و آب نیز از شبکه شهری تأمین می‌شود. در خصوص تأمین تجهیزات این پروژه نیز میزها، قفسه‌های نسل جدید، تجهیزات فلزی و چوبی و زیرساخت‌های نوین مطابق استانداردهای روز دنیا تهیه می‌شود تا فضایی مدرن و متنوع در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

گودرزی‌زاده افزود: ظرفیت اولیه مخزن این کتابخانه نزدیک به 80 هزار جلد کتاب پیش‌بینی شده که تاکنون حدود نیمی از آن تهیه شده است. خانواده یکی از استادان فقید استان مرکزی، 30 هزار جلد کتاب، یکی از خیرین 6000 جلد کتاب، و خانه کتاب و ادبیات ایران 38 هزار جلد کتاب در چند مرحله به این مجموعه اختصاص داده‌اند. همچنین 5000 تا 6000 جلد کتاب از آلمان (هامبورگ) وارد می‌شود که در حال سپری کردن مراحل گمرکی است.

انتهای پیام/