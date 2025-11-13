وزیر راه خبر داد:
پروژههای راهسازی کردستان در اولویت برنامههای وزارت راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات زیرساختی راههای استان کردستان گفت: اجرای پروژههای راهسازی در این استان با جدیت آغاز شده و در اولویت برنامههای وزارتخانه قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد در دیدار با نماینده ولیفقیه در کردستان اظهار کرد: کردستان پارهتن ایران است و مردم این دیار همواره با غیرت و افتخار در عرصههای مختلف درخشیدهاند.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته بخش عمده پروژههای راهسازی استان آغاز و پیمانکاران آنها تعیین شدهاند، افزود: این طرحها با قدرت در حال پیشرفت است.
مالواجرد تأمین زمین را از چالشهای اصلی اجرای پروژهها دانست و گفت: هدف ما ارائه خدمات ماندگار و بهبود شرایط زیرساختی در کردستان است. وی همچنین از حضور معاونان وزارتخانه در سفر استانی و بررسی وضعیت شهرستانها برای تدوین برنامههای دقیقتر خبر داد.