شناسایی دندانپزشک قلابی در شیراز / برخورد قاطع و بی‌تعارف با تخلفات درمانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از شناسایی یک دندان‌پزشک قلابی در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، امین نیاکان در این باره گفت: عصر امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴ با پیگیری کارشناسان اداره دندانپزشکی این معاونت یک دندانپزشک قلابی در شیراز شناسایی و پس از بررسی‌های لازم، محل فعالیت این فرد متخلف نیز با هماهنگی کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، تعطیل شد.

نیاکان خاطرنشان کرد: پرونده این فرد متخلف پس از بررسی‌های لازم، به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز معاونت درمان دانشگاه است، افزود: در این زمینه هیچ‌گونه چشم‌پوشی صورت نمی‌گیرد و اقدامات قانونی لازم برای برخورد با افراد فاقد صلاحیت اجرا می‌شود.

معاون درمان دانشگاه در ادامه با بیان اینکه مراکز غیر مجاز به صورت زیرزمینی و مخفیانه فعالیت می‌کنند، گفت: رصد فضای مجازی، گزارش‌های مردمی و شکایات دریافت‌شده از جمله مسیرهای مؤثر شناسایی مراکز غیرمجاز درمانی است.

 نیاکان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده‌ هرگونه تخلف در حوزه درمان، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۸۱۹ و ۱۹۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدام قانونی انجام شود.

