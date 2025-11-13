رئیس ستاد مدیریت بحران کشور:
همدان موفق ترین استان در حوزه مقابله با حوادث طبیعی
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، همدان را یکی از موفقترین نمونههای کشور در حوزه آمادگی و هماهنگی دستگاهها برای مقابله با حوادث طبیعی ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا از همدان ، سردار حسین ساجدینیا پنجشنبه ۲۲ آبان در پایان مانور تمامعیار مخاطرات طبیعی استان همدان، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و قدردانی از مدیریت منسجم استانداری همدان، گفت: رزمایش امروز یکی از بهترین تمرینهایی بود که تاکنون در سطح کشور اجرا شده و نشان داد دستگاههای اجرایی، امدادی و نظامی استان از آمادگی بالایی برای مقابله با بحران برخوردارند.
وی با اشاره به اینکه این نهمین رزمایش سراسری مدیریت بحران کشور است، افزود: استان همدان با برنامهریزی منظم و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای بومی، توانست الگویی برای سایر استانها در زمینه هماهنگی بین دستگاهها ارائه دهد.
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: رزمایشها باید بهصورت مستمر در استانها برگزار شود تا توان عملیاتی و تابآوری نهادها و مردم در زمان وقوع حوادث افزایش یابد.
وی با تأکید بر نقش آموزش عمومی، گفت: پیشبینی زمان زلزله امکانپذیر نیست، اما میتوان با آموزشهای هلالاحمر و صداوسیما میزان آمادگی مردم را بالا برد تا در زمان بحران عملکرد بهتری داشته باشند.
ساجدی نیا همچنین بر لزوم رعایت اصول فنی و ایمن در ساختوسازها، ایجاد زیرساختهای استاندارد در حوزه آب، برق و گاز و نظارت دقیق شهرداریها و سازمان نظام مهندسی تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار چنین رزمایشهایی و استمرار همکاری بین مردم و نهادها، استان همدان بتواند همچنان در خط مقدم آمادگی و مدیریت بحران کشور باقی بماند.