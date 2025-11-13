به گزارش ایلنا از همدان, حسین افشین روز پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور استان همدان اظهار کرد: امروز شرکت‌های دانش‌بنیان نقش محوری در اقتصاد و توسعه علمی کشور دارند و مسیر آینده اقتصاد ایران بدون اتکا به فناوری و دانش روز ممکن نیست.

وی افزود: هدف ما در معاونت علمی و فناوری، حمایت از ایده‌هایی است که از دل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بیرون می‌آیند و در نهایت به تولید محصول و ثروت ملی منجر می‌شوند.

افشین با بیان اینکه پارک‌های علم و فناوری باید حلقه اتصال میان دانشگاه و صنعت باشند، تصریح کرد: اگر پژوهش‌های علمی تنها در قالب مقاله باقی بمانند و به صنعت و تولید راه پیدا نکنند، ارزش افزوده‌ای برای کشور نخواهند داشت و از این رو ماموریت اصلی پارک‌های فناوری، هدایت تحقیقات به سوی نیازهای واقعی کشور است.

وی یادآور شد: تولیدات دانش‌بنیان زمانی موفق خواهند بود که متناسب با نیازهای جامعه، صنعت و بخش‌های اقتصادی کشور طراحی شوند و بتوانند جایگزین واردات شوند.

در حاشیه این بازدید، چند تن از مدیران شرکت‌های فناور نیز به تشریح محصولات نوآورانه خود پرداختند و خواستار تسهیل در روند اخذ تسهیلات، صدور مجوزها و حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان شدند.

نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری استان همدان با حضور ده‌ها شرکت دانش‌بنیان فناور و نوآور در پارک علم و فناوری همدان برای بازدید پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان برپا شده است.

در این نمایشگاه که با هدف معرفی توانمندی‌های فناوران و شرکت‌های نوآور برپا شده است، تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای علمی در حوزه‌های گوناگون از جمله هوش مصنوعی، نرم‌افزار، سخت‌افزار، الکترونیک، شیمی، نانو، تجهیزات پزشکی، کشاورزی هوشمند، انرژی‌های نو سایر حوزه‌ها به نمایش گذاشته شده است.

