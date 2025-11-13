استاندار همدان:
صندوق پارک علم و فناوری نیازمند حمایت و سرمایه گذاری
استاندار همدان با تأکید بر لزوم حمایت از صندوق پارک علم و فناوری گفت: این صندوق یکی از فقیرترین صندوقهای کشور است و نیاز به حمایت و سرمایهگذاری بیشتری دارد تا بتواند نقش مؤثر خود را در پشتیبانی از ایدهها، استارتاپها و شرکتهای نوآور ایفا کند
به گزارش ایلنا، حمید ملانوریشمسی صبح امروز در نشست با رؤسای دانشگاههای استان که با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در پارک علم و فناوری همدان برگزار شد، گفت: پارک علم و فناوری همدان میتواند نقشی کلیدی در پیوند صنعت و دانشگاه و شکلگیری شرکتهای دانشبنیان ایفا کند.
وی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری از مهمترین حوزههای توسعه کشور است، اظهار کرد: این حوزه نقشی تعیینکننده در آینده اقتصاد و اشتغال ایران دارد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
استاندار همدان با اشاره به ظرفیتهای گسترده همدان تصریح کرد: این استان با موقعیت جغرافیایی ممتاز و برخورداری از زیرساختهای قوی حملونقل جادهای، ریلی و هوایی، توانایی دارد به قطب علمی و فناورانه غرب کشور و یکی از کانونهای اصلی اقتصاد دانشبنیان ایران تبدیل شود.
ملانوری شمسی گفت: همدان استانی با ظرفیتهای منطقهای و ملی است که اگر از توان علمی و فناورانه خود بهدرستی استفاده کند، میتواند به یکی از استانهای پیشرو در عرصه نوآوری و تولید تبدیل شود.
وی عنوان کرد: این استان با برخورداری از نیروی انسانی توانمند، اساتید برجسته و چهرههای علمی مطرح در سطح ملی و بینالمللی، بستری مناسب برای توسعه فعالیتهای دانشبنیان دارد.
استاندار همدان با اشاره به مزیتهای کشاورزی استان گفت: همدان علاوه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی، یک استان کشاورزپایه است و در تولید محصولاتی چون گندم، گردو، انگور، رازیانه و سیر رتبههای برتر کشور را دارد. به گفته وی، ثبت جهانی محصولات سیر، انگور و گردوی همدان نشان میدهد این استان ظرفیت برند شدن در بازارهای بینالمللی را داراست.
ملانوریشمسی افزود: سالانه بیش از یک میلیون تُن سیبزمینی و حجم بالایی از محصولات باغی در استان تولید میشود، اما همزمان باید بهرهوری منابع طبیعی و آب را نیز افزایش دهیم تا توسعه پایدار محقق شود.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای معدنی و گردشگری استان گفت: در همدان 24 نوع گوهرسنگ شناسایی شده که یاقوت کبود منحصربهفرد آن جایگاه ویژهای دارد؛ همچنین وجود یکهزار و 900 جاذبه گردشگری و 58 رشته صنایعدستی فعال فرصت مناسبی برای توسعه صنایع فرهنگی و گردشگری دانشبنیان فراهم کرده است.
استاندار همدان تصریح کرد: با وجود پایین بودن نرخ بیکاری در استان، بیش از 50 هزار نفر فارغالتحصیل دانشگاهی آماده ورود به بازار کار هستند و این نیروی تحصیلکرده میتواند موتور محرک حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان باشد.
ملانوری شمسی تأکید کرد: دانشگاههای استان باید با رویکردی مسألهمحور و متناسب با نیاز جامعه حرکت کنند تا عقبماندگیهای گذشته جبران شود و نقش مؤثری در توسعه علمی و فناورانه استان ایفا کنند.
وی گفت: تحرک مثبت در حوزه علم و فناوری، عامل رونق تولید، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار است و دولت در تلاش است با همافزایی دانشگاهها و بخش خصوصی مسیر توسعه فناوری را در استان هموار کند.
استاندار همدان تاکید کرد: مسیر آینده همدان بر پایه علم، نوآوری و فناوری بنا خواهد شد و تنها با همافزایی دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی فناور میتوان به آیندهای روشن برای استان دست یافت.