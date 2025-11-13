اجرای مرحله 22 طرح آرامش در شهر / 123 کیلو مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه پلیس به جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیست و دومین مرحله طرح آرامش در شهر طی مدت چهار روز با محوریت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این مرحله، مأموران پلیس‌های تخصصی و یگان‌های انتظامی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی گسترده، با هماهنگی مراجع قضائی به محل‌های از پیش شناسایی‌شده اعزام شدند، که در نتیجه این عملیات 132 نفر از قاچاقچیان، خرده فروشان و نگه‌دارندگان مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: همچنین در جریان این طرح، 80 معتاد متجاهر نیز شناسایی و جمع آوری شده و برای طی مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد کمپ ماده 16 معرفی شدند.

سردار طرهانی از کشف مقادیری انواع مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: در مجموع 123 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، 5 کیلو و 600 گرم انواع قرص روان‌گردان، 4 هزار و 523 سی سی شربت متادون، 46 عدد آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر و همچنین 81 تیغه سلاح سرد از متهمان کشف شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، برای ضربه به چرخه حمل و توزیع مواد مخدر، 9 دستگاه خودرو و 87 دستگاه موتورسیکلت مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

انتهای پیام/