خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛

اجرای مرحله 22 طرح آرامش در شهر / 123 کیلو مواد مخدر کشف شد

اجرای مرحله 22 طرح آرامش در شهر / 123 کیلو مواد مخدر کشف شد
کد خبر : 1713583
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان از اجرای بیست و دومین مرحله طرح سراسری "آرامش در شهر" خبر داد و گفت: در این مرحله از اجرای طرح 123 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، 5 کیلو و 600 گرم انواع قرص روان‌گردان کشف شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه پلیس به جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیست و دومین مرحله طرح آرامش در شهر طی مدت چهار روز با محوریت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این مرحله، مأموران پلیس‌های تخصصی و یگان‌های انتظامی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی گسترده، با هماهنگی مراجع قضائی به محل‌های از پیش شناسایی‌شده اعزام شدند، که در نتیجه این عملیات 132 نفر از قاچاقچیان، خرده فروشان و نگه‌دارندگان مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: همچنین در جریان این طرح، 80 معتاد متجاهر نیز شناسایی و جمع آوری شده و برای طی مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد کمپ ماده 16 معرفی شدند.

سردار طرهانی از کشف مقادیری انواع مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: در مجموع 123 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، 5 کیلو و 600 گرم انواع قرص روان‌گردان، 4 هزار و 523 سی سی شربت متادون، 46 عدد آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر و همچنین 81 تیغه سلاح سرد از متهمان کشف شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، برای ضربه به چرخه حمل و توزیع مواد مخدر، 9 دستگاه خودرو و 87 دستگاه موتورسیکلت مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ