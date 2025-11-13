جمع آوری ۹۳ مدرسه کانکسی در کهگیلویه و بویراحمد

سیدرضا حسینی نیک در گفت و گو با ایلنا از یاسوج گفت: تاکنون ۹۳ مدرسه کانکسی در استان کهگیلویه و بویراحمد جمع‌آوری شده و هم اکنون چهار مدرسه کانکسی در استان با موانعی همچون نبود زمین و جاده دسترسی مواجه اند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۸۰ درصد مدارس کانکسی در استان کهگیلویه و بویراحمد جمع‌آوری شده و تا مهرماه سال آینده مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز در این استان نخواهیم داشت، اظهارداشت: سرانه آموزشی در این استان حدود شش می باشد در حالی که این سرانه، هشت و ۶۹ صدم در کشور ثبت شده ‌و سرانه آموزشی کشور پنج و چهار دهم است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد بر عزم جدی برای تکمیل پروژه‌های بزرگ‌مقیاس به‌ویژه در مراکز شهرستان‌ها و شهر یاسوج تأکید و گفت: امیدواریم با جذب به موقع اعتبارات و کمک خیرین، شاهد تحقق کامل اهداف این نهضت در استان باشیم.

حسینی نیک افزود: دومین اولویت نهضت عدالت فضای آموزشی، به بهبود وضعیت مدارس سنگی مربوط می‌شود زیرا مدارس کانکسی ایمن‌تر از مدارس سنگی هستند.

وی با بیان اینکه از شروع نهضت تاکنون ۱۳۹ مدرسه شامل ۳۸۳ کلاس درس تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است، تصریح کرد: این میزان، تحقق حدود ۶۵ درصد از اهداف تعیین‌شده برای استان است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این نهضت با هدف محوری توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با اجرای ۲۱۵ پروژه آموزشی در قالب ۹۵۷ کلاس درس در استان آغاز که از این تعداد ، ۲۰۷ پروژه به مرحله عملیات اجرایی رسیده و مابقی نیز بزودی آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۷۲۶ هزار نفر جمعیت، ۹ شهرستان و ۱۷ بخش و یکهزار و ۶۷۰ روستای دارای سکنه و حدود ۱۷۲ هزار دانش آموز و بزرگسال و در بیش از سه هزار و ۱۸ باب آموزشگاه زیر نظر ۱۴ هزار معلم تحصیل می کنند.

