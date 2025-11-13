خبرگزاری کار ایران
استاندار: بیش از ۳۶ هزار تن ماهی سردابی در چهارمحال و بختیاری تولید می شود

استاندار: بیش از ۳۶ هزار تن ماهی سردابی در چهارمحال و بختیاری تولید می شود
استاندار چهارمحال‌وبختیاری گفت: ۴۴۰ مزرعه فعال پرورش ماهی در استان وجود دارد که سالانه حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ تن ماهی سردآبی تولید می‌کنند.

به گزارش ایلنا، جعفر مردانی شامگاه چهارشنبه در  نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان، از تأمین ۷۰ درصد خوراک آبزیان کشور در این استان خبر داد و گفت: چهارمحال‌وبختیاری با دارا بودن زیرساخت‌های تولیدی مناسب و نیروی انسانی متخصص، پتانسیل تبدیل شدن به الگویی برای توسعه پایدار آبزیان در کشور را دارد.

وی با اشاره به آمارهای قابل توجه استان افزود: در حال حاضر بیش از ۴۴۰ مزرعه فعال پرورش ماهی در استان وجود دارد که سالانه حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ تن ماهی سردآبی تولید می‌کنند و این آمار، جایگاه استان را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید آبزیان در کشور تثبیت کرده است.

مردانی با بیان اینکه چندین کارخانه تخصصی تولید خوراک آبزیان در استان فعال هستند، اظهار داشت: این واحدها حدود ۷۰ درصد از نیاز کل کشور را تأمین می‌کنند که نشان از توان بالای صنعتی منطقه دارد.

استاندار بر ضرورت توجه ملی به نقش راهبردی استان تأکید و تصریح کرد: با توجه به جایگاه استان در چرخه تولید آبزیان، ضروری است چهارمحال‌وبختیاری به عنوان پایه و محور برنامه‌های ملی توسعه شیلات مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما آمادگی کامل داریم تا تمام ظرفیت‌های خود را در اختیار طرح‌های ملی قرار دهیم.

به گزارش ایلنا، چهارمحال‌وبختیاری  به عنوان پایلوت ملی توسعه آبزی‌پروری انتخاب شد.

