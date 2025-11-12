خبرگزاری کار ایران
مسابقه‌ی آهنگسازی «نوایار» وارد مرحله‌ی داوری شد

مسابقه‌ی آهنگسازی «نوایار» وارد مرحله‌ی داوری شد
دبیر نخستین مسابقه‌ی آهنگسازی «نوایار» (جایزه‌ی آهنگسازی علی سلیمی) از پایان مهلت ارسال آثار و آغاز مرحله‌ی داوری این رویداد هنری خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرهاد حق‌سالمی، دبیر مسابقه‌ی آهنگسازی «نوایار»، اعلام کرد: مهلت ارسال آثار در دو بخش آهنگسازی و پژوهشی این مسابقه در تاریخ اول آبان‌ماه به پایان رسیده و اکنون آثار رسیده در مرحله‌ی داوری قرار دارند.

به گفته‌ی او، در بخش آهنگسازی بیش از ۳۳ اثر در بخش اصلی و ۵ اثر در بخش ویژه به دبیرخانه ارسال شده است. حق‌سالمی افزود: «آثار راه‌یافته به مرحله‌ی داوری توسط هیئت داوران بررسی می‌شود و نتایج نهایی در قالب کنسرت و آلبوم اختصاصی مسابقه منتشر خواهد شد.»

در میان آثار راه‌یافته به مرحله‌ی داوری، علاوه بر هنرمندانی از شهرهای تبریز، تهران، ارومیه و شیراز، آثاری از کشورهای اتریش، هلند، ارمنستان و آمریکا نیز حضور دارند.

دبیر مسابقه‌ی «نوایار» درباره‌ی بخش پژوهشی این رویداد گفت: «در این بخش ۱۴ مقاله و ترجمه‌ی پژوهشی از ۱۱ مؤلف به دبیرخانه ارسال شده است. این آثار پس از ثبت در سامانه‌ی مشابه‌یابی و تأیید اصالت، داوری می‌شوند و آثار برگزیده در قالب کتاب یا ویژه‌نامه‌ی تخصصی منتشر خواهند شد.»

حق‌سالمی استقبال چشمگیر هنرمندان جوان از این مسابقه را نشانه‌ی پویایی نسل تازه‌ی آهنگسازان کشور دانست و تأکید کرد: «نوایار نخستین مسابقه‌ی مستقل آهنگسازی در تبریز است و تلاش دارد با اتکا به ظرفیت‌های بومی، فضایی حرفه‌ای برای عرضه‌ی آثار خلاقانه فراهم کند.»

بر اساس اعلام دبیرخانه، مرحله‌ی داوری مسابقه تا ۲۳ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و نتایج نهایی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه اعلام می‌شود. همچنین روند ضبط، اجرا و انتشار آثار برگزیده در ماه‌های آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

