مسابقهی آهنگسازی «نوایار» وارد مرحلهی داوری شد
دبیر نخستین مسابقهی آهنگسازی «نوایار» (جایزهی آهنگسازی علی سلیمی) از پایان مهلت ارسال آثار و آغاز مرحلهی داوری این رویداد هنری خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرهاد حقسالمی، دبیر مسابقهی آهنگسازی «نوایار»، اعلام کرد: مهلت ارسال آثار در دو بخش آهنگسازی و پژوهشی این مسابقه در تاریخ اول آبانماه به پایان رسیده و اکنون آثار رسیده در مرحلهی داوری قرار دارند.
به گفتهی او، در بخش آهنگسازی بیش از ۳۳ اثر در بخش اصلی و ۵ اثر در بخش ویژه به دبیرخانه ارسال شده است. حقسالمی افزود: «آثار راهیافته به مرحلهی داوری توسط هیئت داوران بررسی میشود و نتایج نهایی در قالب کنسرت و آلبوم اختصاصی مسابقه منتشر خواهد شد.»
در میان آثار راهیافته به مرحلهی داوری، علاوه بر هنرمندانی از شهرهای تبریز، تهران، ارومیه و شیراز، آثاری از کشورهای اتریش، هلند، ارمنستان و آمریکا نیز حضور دارند.
دبیر مسابقهی «نوایار» دربارهی بخش پژوهشی این رویداد گفت: «در این بخش ۱۴ مقاله و ترجمهی پژوهشی از ۱۱ مؤلف به دبیرخانه ارسال شده است. این آثار پس از ثبت در سامانهی مشابهیابی و تأیید اصالت، داوری میشوند و آثار برگزیده در قالب کتاب یا ویژهنامهی تخصصی منتشر خواهند شد.»
حقسالمی استقبال چشمگیر هنرمندان جوان از این مسابقه را نشانهی پویایی نسل تازهی آهنگسازان کشور دانست و تأکید کرد: «نوایار نخستین مسابقهی مستقل آهنگسازی در تبریز است و تلاش دارد با اتکا به ظرفیتهای بومی، فضایی حرفهای برای عرضهی آثار خلاقانه فراهم کند.»
بر اساس اعلام دبیرخانه، مرحلهی داوری مسابقه تا ۲۳ آبانماه ادامه خواهد داشت و نتایج نهایی در تاریخ ۲۵ آبانماه اعلام میشود. همچنین روند ضبط، اجرا و انتشار آثار برگزیده در ماههای آینده اطلاعرسانی خواهد شد.