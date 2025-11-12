موافقت وزیر کشور با استعفای شهردار اهواز

به گزارش ایلنا از خوزستان، در ادامه پیگیری‌های کمیته ویژه وزارت کشور، ۴ مقام شهرداری اهواز برکنار شدند و شهردار اهواز نیز استعفای خود را تقدیم وزیر کشور کرد که اسکندر مؤمنی با استعفای رضا امینی شهردار اهواز موافقت کرد.

چند روز پیش، «احمد بالدی» جوان اهوازی در اعتراض به گرفتن محل کسب خود توسط شهرداری، دست به خودسوزی زد و بر اثر سوختگی ۷۰ درصدی به بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز منتقل شد اما متاسفانه برغم تلاش کادر درمان، درگذشت و عصر امروز پیکر وی در زادگاهش به خاک سپرده شد.

به دنبال وقوع این حادثه امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب اهواز از دستگیری شهردار منطقه سه اهواز و مسئول اجراییات شهرداری آن منطقه در پی حادثه خودسوزی جوان اهوازی خبر داده بود.

بر همین اساس رییس جمهور دستور پیگیری ابعاد حادثه را صادر کرد که در پی دستور رئیس جمهور، وزیر کشور کمیته‌ ویژه‌ای را مأمور رسیدگی دقیق به ابعاد ماجرای حادثه اهواز کرد.

انتهای پیام/