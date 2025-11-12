فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبر داد:
وقوع 28 فقره آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی استان مرکزی
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 28 فقره آتشسوزی در عرصههای طبیعی این استان رخ داده که بخش عمدهای از آنها با تلاش نیروهای امدادی و مشارکت مردم مهار شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عابدین ملکیپویا در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: در این بازه زمانی 27 فقره حریق در حدود 200 هکتار از مراتع و عرصههای طبیعی شهرستانهای اراک، خمین، شازند و کمیجان گزارش شده که اغلب این آتشسوزیها منشأ غیرعمدی داشته است.
وی ادامه داد: همچنین در سال جاری یک مورد دیگر آتشسوزی در نواحی جنگلی استان مرکزی رخ داد که با اقدام سریع نیروهای یگان حفاظت، از گسترش آن جلوگیری شد. پیشگیری از وقوع حریق در منابعطبیعی اهمیت بسیار بالایی دارد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: یگان حفاظت منابع طبیعی استان با بهرهگیری از امکانات سازمانی، خودروهای عملیاتی، تجهیزات امدادی و ظرفیت همیاران طبیعت، به طور مستمر در حال پایش عرصههای طبیعی است.
سرهنگ ملکیپویا تصریح کرد: همچنین اطلاعرسانی و فرهنگسازی از طریق مشارکت رسانهها و شبکههای اجتماعی در دستور کار قرار دارد تا حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی افزایش یابد. و در تلاش هستیم تا از بروز آتشسوزیهای احتمالی در عرصههای طبیعی پیشگیری کنیم.
وی بیان داشت: همکاری مردم نقش تعیینکننده و مؤثری در حفظ و صیانت از منابع طبیعی عرصههای ملی دارد. از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، حریق، تصرف یا تخریب اراضی ملی، موضوع را از طریق شماره تلفن 1504 به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به شرایط اقلیمی استان، تأکید کرد: افزایش دما و کاهش بارندگی در سال جاری احتمال بروز آتشسوزی در مراتع و جنگلها را بیشتر کرده است. ضرورت دارد تمامی دستگاههای اجرایی و مردم، برای حفاظت از این سرمایههای ملی تلاش کنند.