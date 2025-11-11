شناسایی محموله 1300 کیلوگرمی قطعات مرغ فرآوری شده غیربهداشتی در اراک

به گزارش ایلنا، ابوالفضل حمزه‌لوییان افزود: این محموله قطعات مرغ فرآوری شده فاقد ضوابط بهداشتی، توسط یک خودرو حمل فرآورده‌های خام دامی بدون مجوز در حال انتقال بود که پس از بررسی کارشناسان، بلافاصله توقیف و با دستور قضایی ضبط شد.

وی ادامه داد: این محموله قطعات مرغ فرآوری شده فاقد ضوابط بهداشتی، پس از انجام بررسی‌های تکمیلی و تعیین تکلیف فرایندهای قانونی، از چرخه مصرف انسانی خارج خواهد شد تا هیچ‌گونه تهدیدی متوجه سلامت عمومی جامعه به همراه نداشته باشد.

رییس اداره دامپزشکی شهرستان اراک بر ضرورت نظارت مستمر بر فرآورده‌های خام دامی تأکید کرده و اظهار داشت: کارشناسان به طور دوره‌ای و سرزده از واحدهای عرضه، حمل و نگهداری فرآورده‌های خام در سطح شهر بازرسی می‌کنند و با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

حمزه‌لوییان تصریح کرد: در این راستا از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک یا تخلف در زمینه عرضه و حمل فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی اداره دامپزشکی گزارش دهند که در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

