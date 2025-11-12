50 درصد متقاضیان مسکن دارای 3 فرزند استان مرکزی در صف انتظار

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا حیدری به اقدامات انجام شده در خصوص اهداء زمین به خانواده‌های دارای 3 فرزند اشاره داشته و افزود: تاکنون در استان مرکزی 2 مرحله قرعه‌کشی انجام شده و 50 درصد از افراد متقاضی مشمول این طرح شده‌اند، اما وضعیت 50 درصد باقی‌مانده همچنان نامشخص است.

وی ادامه داد: در خصوص افراد باقی‌مانده، 2 محدودیت اساسی وجود دارد. نخست تأمین هزینه‌های آماده‌سازی زمین که با ارقام بالا و قابل توجهی همراه است و از توان مجموعه خارج است. دوم اینکه اگر قرار باشد سهم استان کاهش یابد، این اقدام تا حدی دور از عدالت بوده و موجب اجحاف در حق متقاضیان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران اظهار داشت: انتظار اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی این است که با توجه به وظیفه ذاتی مشترک، شرکت عمران تأمین 50 دستگاه را بر عهده گرفته و اداره‌کل راه‌وشهرسازی نیز به همراه بنیاد مسکن نیز تأمین 50 درصد باقی‌مانده را برعهده گیرد.

حیدری به موارد قانونی اهداء زمین به خانواده‌های دارای 3 فرزند اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: بر اساس ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت موظف است به خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر، زمین یا واحد مسکونی با متراژ 200 مترمربع اهداء کند.

