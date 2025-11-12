خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران خبر داد:

50 درصد متقاضیان مسکن دارای 3 فرزند استان مرکزی در صف انتظار

50 درصد متقاضیان مسکن دارای 3 فرزند استان مرکزی در صف انتظار
کد خبر : 1713340
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: 50 درصد متقاضیان مسکن دارای 3 فرزند استان مرکزی در صف انتظار تأمین زمین هستند. اهدای زمین 200 متری به خانواده‌های دارای 3 فرزند در استان مرکزی در انتظار همکاری دستگاه‌های اجرایی استان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا حیدری به اقدامات انجام شده در خصوص اهداء زمین به خانواده‌های دارای 3 فرزند اشاره داشته و افزود: تاکنون در استان مرکزی 2 مرحله قرعه‌کشی انجام شده و 50 درصد از افراد متقاضی مشمول این طرح شده‌اند، اما وضعیت 50 درصد باقی‌مانده همچنان نامشخص است.

وی ادامه داد: در خصوص افراد باقی‌مانده، 2 محدودیت اساسی وجود دارد. نخست تأمین هزینه‌های آماده‌سازی زمین که با ارقام بالا و قابل توجهی همراه است و از توان مجموعه خارج است. دوم اینکه اگر قرار باشد سهم استان کاهش یابد، این اقدام تا حدی دور از عدالت بوده و موجب اجحاف در حق متقاضیان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران اظهار داشت: انتظار اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی این است که با توجه به وظیفه ذاتی مشترک، شرکت عمران تأمین 50 دستگاه را بر عهده گرفته و اداره‌کل راه‌وشهرسازی نیز به همراه بنیاد مسکن نیز تأمین 50 درصد باقی‌مانده را برعهده گیرد.

حیدری به موارد قانونی اهداء زمین به خانواده‌های دارای 3 فرزند اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: بر اساس ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت موظف است به خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر، زمین یا واحد مسکونی با متراژ 200 مترمربع اهداء کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ