خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اهدای ۳ عضو حیاتی بیمار مرگ مغزی در شهرضا

اهدای ۳ عضو حیاتی بیمار مرگ مغزی در شهرضا
کد خبر : 1713323
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بیمارستان امیرالمومنین شهرضا گفت: بیمار مرگ مغزی از شهرضا برای اهدای ۳ عضو حیاتی به بیماران نیازمند به اصفهان اعزام شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، روز گذشته بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا شاهد صحنه‌ای ارزشمند از ایثار و نوع‌دوستی بود؛ جوانی ۳۰ ساله که بر اثر ایست قلبی–تنفسی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده نوع‌دوست خود به بیماران نیازمند جان دوباره بخشید.

مرضیه تقوایی، رئیس بیمارستان امیرالمومنین شهرضا گفت: این بیمار پس از تأیید مرگ مغزی، جهت انجام مراحل نهایی اهدای عضو به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان اعزام شد و در فرآیند انجام‌شده، سه عضو حیاتی او به سه بیمار نیازمند پیوند شد و زندگی دوباره‌ای به آنان هدیه شد.

وی افزود: بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاری ارزشمند واحد فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین پرسنل تلاشگر اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرضا اعلام می‌دارد که با هماهنگی و همراهی خود، زمینه تحقق این اقدام انسان‌دوستانه را فراهم کردند.

تقوایی بیان کرد: اهدای عضو، عملی انسانی، خیرخواهانه و خداپسندانه است که می‌تواند نجات‌ بخش بیمارانی شود که به دلایلی چون ابتلا به بیماری‌های گوناگون به اعضا و یا نسوج پیوندی نیاز دارند.

اعضای قابل اهدا از افراد دچار مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، روده، کلیه‌ها، لوزالمعده و پانکراس و همچنین برخی بافت‌ها مانند پوست، تاندون، غضروف، استخوان، مغز استخوان، دریچه قلب و قرنیه هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ