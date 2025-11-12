اهدای ۳ عضو حیاتی بیمار مرگ مغزی در شهرضا

به گزارش ایلنا از اصفهان، روز گذشته بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا شاهد صحنه‌ای ارزشمند از ایثار و نوع‌دوستی بود؛ جوانی ۳۰ ساله که بر اثر ایست قلبی–تنفسی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده نوع‌دوست خود به بیماران نیازمند جان دوباره بخشید.

مرضیه تقوایی، رئیس بیمارستان امیرالمومنین شهرضا گفت: این بیمار پس از تأیید مرگ مغزی، جهت انجام مراحل نهایی اهدای عضو به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان اعزام شد و در فرآیند انجام‌شده، سه عضو حیاتی او به سه بیمار نیازمند پیوند شد و زندگی دوباره‌ای به آنان هدیه شد.

وی افزود: بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاری ارزشمند واحد فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین پرسنل تلاشگر اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرضا اعلام می‌دارد که با هماهنگی و همراهی خود، زمینه تحقق این اقدام انسان‌دوستانه را فراهم کردند.

تقوایی بیان کرد: اهدای عضو، عملی انسانی، خیرخواهانه و خداپسندانه است که می‌تواند نجات‌ بخش بیمارانی شود که به دلایلی چون ابتلا به بیماری‌های گوناگون به اعضا و یا نسوج پیوندی نیاز دارند.

اعضای قابل اهدا از افراد دچار مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، روده، کلیه‌ها، لوزالمعده و پانکراس و همچنین برخی بافت‌ها مانند پوست، تاندون، غضروف، استخوان، مغز استخوان، دریچه قلب و قرنیه هستند.

انتهای پیام/