استعفای شهردار اهواز و برکناری چند مقام شهری در پی حادثه خودسوزی جوان اهوازی

استانداری خوزستان اعلام کرد: پس از حادثه‌ی خودسوزی و جان باختن جوان اهوازی، رضا امینی شهردار اهواز از سمت خود استعفا داد و چند مقام دیگر نیز برکنار شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا به اعلام استانداری، معاون خدمات شهری شهرداری اهواز، شهردار منطقه ۳ اهواز، مسئول اجراییات منطقه ۳ و معاون شهردار در این منطقه از ادامه همکاری در سمت‌های خود عزل شده‌اند.

استانداری خوزستان اعلام کرده است که این تصمیم‌ها در راستای پاسخ‌گویی و بررسی دقیق ابعاد این حادثه اتخاذ شده و نتایج نهایی پس از پایان بررسی‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، امینی شهردار اهواز نیز استعفا داده است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
