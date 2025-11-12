استعفای شهردار اهواز و برکناری چند مقام شهری در پی حادثه خودسوزی جوان اهوازی

به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا به اعلام استانداری، معاون خدمات شهری شهرداری اهواز، شهردار منطقه ۳ اهواز، مسئول اجراییات منطقه ۳ و معاون شهردار در این منطقه از ادامه همکاری در سمت‌های خود عزل شده‌اند.

استانداری خوزستان اعلام کرده است که این تصمیم‌ها در راستای پاسخ‌گویی و بررسی دقیق ابعاد این حادثه اتخاذ شده و نتایج نهایی پس از پایان بررسی‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، امینی شهردار اهواز نیز استعفا داده است.

