استاندار گلستان:
۷۶ روستای مرزی در شرق و شمال گلستان آب اشامیدنی پایدار ندارند
استاندار گلستان گفت: ۷۶ روستای مرزی در شرق و شمال استان آب اشامیدنی پایدار ندارند و از آبانبار استفاده میکنند. مصرف تابستانی برق گلستان هزار و ۸۵۰ مگاوات است و مجبوریم بقیه برق مورد نیاز را از ترکمنستان و استانهای همجوار وارد مکنیم.
به گزارش ایلنای گلستان، علیاصغر طهماسبی در نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مدیران اجرایی گلستان اظهار کرد: با وجود خدمات نظام جمهوری اسلامی، ناترازیهایی وجود دارد که با همت نمایندگان و مدیران قابل رفع است.
طهماسبی با بیان اینکه گلستان پنج هزار کیلومتر راه دارد، اظهار کرد: فقط ۳۰۰ کیلومتر از این مسیرها جاده اصلی و بینالمللی و چهار هزار و ۷۰۰ کیلومتر جاده فرعی فاقد شانه خاکی استاندارد است که ۸۰ درصد تصادفات و تلفات جادهای در این مسیرهای غیرفنی رخ میدهد.
وی گفت: ۹۵ درصد آب آشامیدنی استان از منابع زیرزمینی تأمین میشود و هیچ سدی برای آب شرب نداریم و در این میان سد نرماب مینودشت، با وجود تمکیل فرایند ساخت به دلیل تملکنشدن اراضی چهار روستای واقع در کاسه سد، هنوز آبگیری نشده است.
وی به مشکل کم آبی خلیج گرگان هم اشاره کرد وگفت: این پهنه آبی در حال خشک شدن است و اگر امروز آبشیرینکن احداث نشود، فردا باید مثل دریاچه ارومیه هزینه ملی شود. پتروشیمی گلستان در سال ۱۳۸۴ مصوب شد و ۹۵ هزار نفر سهامدار هستند و در ادامه پروژه از بخش خصوصی به دولتی (هلدینگ خلیج فارس) منتقل شد، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
طهماسبی یادآور شد: شهید رئیسی در دوران ریاست جمهوری خود ۲ بار برای اجرای این پروژه بزرگ دستور داد، رئیس مجلس پیگیری کرد، قوه قضائیه ورود کرد اما هفته گذشته دوباره اعلام شد که «تخفیف سوخت پنج درصدی باید دوباره در دولت تصویب شود» .استاندار گلستان از نمایندگان خواست این پروژه را به عنوان اولویت ملی پیگیری کنند.
وی به ناترازی برق و تلاشهای دولت چهاردهم برای جبران آن اشاره کرد و گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی علیآباد هزار مگاوات اسمی تولید دارد، اما خروجی آن ۹۰۰ تا ۹۵۰ مگاوات است.