واگذاری ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی آذربایجانغربی برای طرحهای کشاورزی و تولید انرژی
مدیر امور اراضی آذربایجانغربی از واگذاری ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی استان برای اجرای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صفر حسینزاده در تور رسانه ای خبرنگاران از بازدید طرح های امور زراعی استان، اظهار کرد: مساحت اراضی کشاورزی و باغی استان در حال حاضر حدود یکمیلیون و ۵۰ هزار هکتار است.
وی افزود: سیاست کلی سازمان امور اراضی کشور بر حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تبدیل اراضی دیم به آبی است.
مدیر امور اراضی آذربایجانغربی تصریح کرد: در سالهای اخیر در بخشی از اراضی ملی استان، کشت بیرویه و تبدیل غیرمجاز اراضی دیم به آبی انجام شده که این موضوع با جدیت در حال رسیدگی است.
به گفته وی، تاکنون ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی به اراضی کشاورزی استان اضافه شده است.
حسینزاده با اشاره به شعار سازمان امور اراضی کشور مبنی بر «حافظ زمین باشیم»، تأکید کرد: در همین راستا، ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قلعوقمع و از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی جلوگیری میشود.
وی از واگذاری نزدیک به ۲۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و افزود: در شهرستان میاندوآب نیز یکهزار و ۱۰۰ هکتار زمین در دست مطالعه برای اجرای طرحهای مشابه قرار دارد. همچنین ۵ هزار مترمربع از اراضی ملی برای احداث سردخانه به متقاضیان واگذار شده است.
مدیر امور اراضی استان در ادامه گفت: در راستای اجرای مصوبات کمیسیون رفع تداخلات اراضی، از سال ۱۳۹۴ تاکنون حدود ۲۶۵ هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجانغربی تعیین تکلیف و رفع تداخل شده است.