خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان چای کشور خبرداد؛

پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان تسهیلات جاری برای تغذیه و نگهداری باغ‌های چای تاکنون

پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان تسهیلات جاری برای تغذیه و نگهداری باغ‌های چای تاکنون
کد خبر : 1713285
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان چای کشور از پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان تسهیلات جاری صندوق حمایت از توسعه صنعت چای به ۶۴۱ چایکار شمال کشور از هفته گذشته تاکنون خبر داد.

به  گزارش ایلنا از رشت،رییس سازمان چای کشور گفت: ازهفته گذشته تاکنون ۶ میلیارد و ۱۴۹ میلیون تومان تسهیلات جاری برای تغذیه و نگهداری باغ‌ها، از صندوق حمایت از توسعه صنعت چای به ازای هر هکتار ۱۰ میلیون تومان به ۶۴۱ باغدار چای در استان‌های گیلان و مازندران پرداخت شد.

حبیب جهانساز با بیان اینکه بازپرداخت این تسهیلات از سال آینده، از محل بهای برگ سبز چایکاران به تدریج دریافت خواهد شد، افزود: همچنین تسهیلات کم بهره برای احیای باغ‌های چای رها شده در شمال کشور برای حمایت از تولید و افزایش سطح زیر کشت چای داخلی، به ازای هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان به چایکاران این استان‌ها پرداخت می‌شود که بازپرداخت این وام‌ها ۳ ساله است.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات بهزراعی و بهباغی به چایکاران در سال جاری خبر داد و گفت: برای هر هکتار هرس کف بر ۹۰ میلیون تومان، هرس کمربر ۷۰ میلیون تومان و اصلاح شیب ۹۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود. 

جهانساز از چایکاران شمال کشور خواست برای دریافت این تسهیلات، به ادارات چای شهرستان خود مراجعه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ