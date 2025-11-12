به گزارش ایلنا از رشت،رییس سازمان چای کشور گفت: ازهفته گذشته تاکنون ۶ میلیارد و ۱۴۹ میلیون تومان تسهیلات جاری برای تغذیه و نگهداری باغ‌ها، از صندوق حمایت از توسعه صنعت چای به ازای هر هکتار ۱۰ میلیون تومان به ۶۴۱ باغدار چای در استان‌های گیلان و مازندران پرداخت شد.

حبیب جهانساز با بیان اینکه بازپرداخت این تسهیلات از سال آینده، از محل بهای برگ سبز چایکاران به تدریج دریافت خواهد شد، افزود: همچنین تسهیلات کم بهره برای احیای باغ‌های چای رها شده در شمال کشور برای حمایت از تولید و افزایش سطح زیر کشت چای داخلی، به ازای هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان به چایکاران این استان‌ها پرداخت می‌شود که بازپرداخت این وام‌ها ۳ ساله است.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات بهزراعی و بهباغی به چایکاران در سال جاری خبر داد و گفت: برای هر هکتار هرس کف بر ۹۰ میلیون تومان، هرس کمربر ۷۰ میلیون تومان و اصلاح شیب ۹۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

جهانساز از چایکاران شمال کشور خواست برای دریافت این تسهیلات، به ادارات چای شهرستان خود مراجعه کنند.

